На территории всех высших учебных заведений Узбекистана планируется построить сетевые солнечные электростанции. Об этом на совещании 10 июня заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В феврале 2021 года в Ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева смонтирована и введена в эксплуатацию сетевая солнечная электростанция мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Кроме того, были установлены солнечные водонагреватели для общежития университета и горячего водоснабжения зданий. Двор университета полностью оснащен автономным солнечным освещением.

На совещании отмечалось, что станция вырабатывает в среднем 200 тысяч кВт·ч электроэнергии в год (за предусмотренный срок эксплуатации в более чем 25 лет ожидается выработка 5 млн кВт·ч электроэнергии). Установка 36 водонагревателей позволяет ежегодно экономить электроэнергию на сумму в 2 млрд сумов.

Министерству высшего и среднего специального образования поручено внедрить эту практику во всех вузах до конца 2022 года.

Президент также подчеркнул, что пришло время переводить здания министерств и ведомств, хокимиятов и махаллей на альтернативное энергоснабжение. Министерствам и ведомствам поручено разработать программу снижения затрат на электрическую и тепловую энергию не менее чем на 25%.

Министерство финансов должно разработать нормативы энергопотребления в госучреждениях. В конце года орган будет вносить предложения о принятии мер в отношении руководителей, которые не уменьшили расходы.

Минфину поручено разработать национальную программу энергосбережения во всех отраслях экономики и социальных объектах с привлечением иностранных консультантов.

Президент сообщил, что Узбекистан потребляет электроэнергии и газа на 10 млрд долларов в год. «Если мы научимся экономить 10% от этой суммы, то мы сможем потратить этот 1 млрд долларов на другие нужды», — сказал глава государства.

В начале мая «Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане примут специальную программу по установке солнечных водонагревателей в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах, а на улицах — фонари на солнечных батареях.