Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня ознакомился с презентацией проектов по модернизации водохранилищ и улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в сообщении, компания «Узбекгидроэнерго», созданная в 2017 году, с привлечением зарубежных компаний провела «изучение технического состояния каждого водохранилища и определила меры по необходимым ремонтным мероприятиям». Специалисты компании ведут укрепление дамб, водозаборных и водоотводных сооружений, восстанавливают насосные агрегаты.

В ведении предприятия находятся 6 водохранилищ, в том числе 4 водохранилища, переданные в управление ему в прошлом году.

Президент поручил повысить безопасность всех водохранилищ за счёт модернизации, обновления гидромеханического оборудования и измерительных приборов, а также цифровизации системы.

Это позволит управлять всеми процессами в ситуационно-аналитическом центре компании, а годовая выработка электроэнергии должна увеличиться на 120 миллионов кВт.ч.

На Гиссаракском и Ахангаранском водохранилищах планируется построить 2 малые гидроэлектростанции мощностью 22 миллиона кВт.ч в год.

Агентству космических исследований и технологий поручено вести мониторинг состояния водохранилищ и обеспечивать космическими снимками и данными.

Кроме того, определены задачи по привлечению частного сектора к строительству малых ГЭС и подготовке специалистов с высшим образованием и среднего персонала.

На совещании говорилось об улучшении доступа населения к чистой питьевой воде. В Сурхандарьинской области только 58% жителей могут пользоваться централизованным питьевым водоснабжением. В южных районах области и административном центре Термезе высок уровень минерализации воды.

В прошлом году президент инициировал прокладку водопровода из Тупалангского водохранилища. На сегодняшний день проложено 47 км труб, и питьевая вода начала подаваться в центр Сарыасийского района. До конца года планируется довести водопровод до Денауского и Шурчинского районов.

Проект предусматривает строительство сооружения по очистке 200 тысяч кубометров воды в сутки и прокладку почти 400 км магистральных труб. В результате обеспеченность жителей области чистой питьевой водой достигнет 90%.

Глава государства подчеркнул необходимость восстановления водопроводных сетей внутри районов и махаллей, строительства новых сетей и организации качественного обслуживания.