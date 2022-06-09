Национальная сборная Узбекистана по футболу одержала победу в третьем раунде отборочного турнира к Кубку Азии 2023 года. Матч против Шри-Ланки, прошедший 8 июня на стадионе «Марказий» в Намангане, завершился со счётом 3:0.

Счёт открылся на 36-й минуте после того, как полузащитник Джалолиддин Машарипов точно реализовал штрафной удар. Второй гол на 48-й минуте также был забит со штрафного — полузащитник Достонбек Хамдамов отправил в ворота соперника.

Полузащитник Фаррух Сайфиев сделал счёт разгромным на 60-й минуте. После трёх попыток команды поразить ворота футболист мощным ударом поставил точку в матче.

Главный тренер национальной сборной Сречко Катанец поблагодарил своих подопечных за игру.

«Потому что они сегодня искали максимальную возможность забить гол в ворота команды, обороняющейся в своей штрафной площади. Они организовывали атаки в разных стилях и пытались прорвать оборону соперника. В сложных ситуациях в матче они добились результата через стандарты. Всегда сложно играть против только обороняющихся команд. Я всегда подчеркиваю, что нельзя сдаваться до конца игры. Впереди у нас еще 2 важные встречи. Будем серьезно к ним готовиться и постараемся улучшить свои результаты», — заявил он.

11 июня в 20:30 Узбекистан сыграет против Мальдив, а 14 июня в 20:30 — против Таиланда.





В финальный турнир Кубка Азии выйдут победители групп и лучшие пять команд, среди тех кто займёт вторые места в своих группах.

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