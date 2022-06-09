Теперь у предпринимателей появилась возможность взять готовое коммерческое помещение в Tashkent INDEX в аренду бесплатно на срок до конца 2022 года.

Бесплатно в аренду сдаются магазины в следующих категориях:

косметика и парфюмерия;

текстиль и одежда;

продукты питания;

универсальные магазины вдоль центральной дороги.





Также условия бесплатной аренды распространяются и на помещения на втором этаже. Здесь можно будет разместить малое производство, офис, пункт обслуживания клиентов, склад.

При бесплатной аренде предприниматели получают в свое распоряжение помещения с готовым ремонтом и системой кондиционирования, услуги управляющей компании, стабильный поток клиентов, удобные парковки у каждого магазина и другие преимущества Tashkent INDEX.





Бесплатная аренда магазинов в Tashkent INDEX — это отличная возможность как для начинающих предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе, так и для опытных бизнесменов, желающих протестировать все возможности нового рынка.

Tashkent INDEX — новая локация для бизнеса

Tashkent INDEX — это масштабный торгово-производственный комплекс в Янгихаётском районе Ташкента. На территории площадью 72 га возводятся более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, 3000 помещений для малого бизнеса, логистический центр, гостиница, точки общественного питания, экспоцентр, автостанция и множество других объектов для эффективного и комфортного ведения бизнеса.





Количество помещений, доступных для бесплатной аренды, ограничено. Не стоит упускать редкий шанс стать обладателем коммерческой недвижимости на выгодных условиях.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

Telegram: t.me/mimargroupuz

Facebook: fb.com/mimaruzbekistan

Instagram: @mimargroup.uz

На правах рекламы.