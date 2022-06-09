Реальный эффективный обменный курс (REER) сума в мае обесценился на 1,8% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в комментарии Центрального банка Узбекистана.

Номинальный валютный курс — стоимость валюты государства в другой валюте, или актуальный курс, по которому можно обменять валюту. Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) — индекс, учитывающий как номинальные курсы относительно валют стран-основных торговых партнёров, так и соотношение уровней цен в соответствующих странах.

Показатель снижается третий месяц подряд — с февраля он потерял около 8%. По сравнению с тем же периодом 2021 года курс национальной валюты просел на 1,9%.





По данным ЦБ, падение реального обменного курса сума, прежде всего, связано с высокой инфляцией (1%), а также разнонаправленным изменением валют в странах-партнёрах (3,6%).

Внутренняя инфляция сдержала обесценивание REER на 1%, а изменение курса сума — на 1,7%.

Курсы валют основных стран — торговых партнеров в течение мая показывали разную динамику по отношению к доллару США:

российский рубль укрепился на 19%. Банк России 27 мая снизил ключевую ставку с 14% до 11%;

курс казахского тенге прибавил 5% на фоне стабилизации спроса на иностранную валюту и укрепления рубля;

турецкая лира обесценилась на 6% из-за сохранения высокой инфляции и подорожания нефтепродуктов;

курс китайского юаня из-за коронавирусных ограничений и замедления экономической активности упал на 4%.

В мае инфляция продолжила расти почти во всех странах-партнёрах. В частности, по прогнозам, месячный рост цен в России должен замедлиться до 0,17% (в итоге показатель составил 0,12%) за счёт сезонного снижения цен на фрукты и овощи, а также удешевления стройматериалов. При этом годовая инфляция остаётся на высоком уровне — 17%.

В Казахстане месячная инфляция составила 1,4%, а в годовом выражении достигла 14%. При этом цены на продукты питания выросли на 19% в годовом исчислении, на непродовольственные товары — на 11,9% и услуги — на 9,1%.

В Турции также продолжается стремительный рост цен. Месячная инфляция составила 3%, а годовая — 73,5%. Рост цен произошел в основном за счет подорожавших нефтепродуктов и импортной продукции.

На что влияет реальный обменный курс

Укрепление валют основных торговых партнёров снижает реальный обменный курс сума по отношению к этим валютам. Это положительно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как на внешних, так и на внутреннем рынках, влияя на уровень спроса и предложения на внутреннем валютном рынке посредством разных каналов.

Во-первых, укрепление вышеуказанных валют делает менее дорогой продукцию отечественных экспортёров и увеличивает их валютную выручку.

Во-вторых, на внутреннем рынке товары местного производства становятся более конкурентоспособными по цене по сравнению с товарами иностранного производства, что снижает стимул импортировать из этих стран, а также спрос на иностранную валюту.

В-третьих, укрепление рубля и других валют стран, на которые приходятся основные потоки трансграничных денежных переводов физических лиц, может привести к увеличению объёма этих переводов.

Укрепление REER наоборот приводит к снижению конкурентоспособности отечественных производителей на внешних и внутренних рынках и чаще всего ведёт к увеличению торгового дефицита.

Центральный банк после снижения основной ставки до 16% отметил, что по итогам мая реальный обменный курс сума приблизился к своему долгосрочному тренду (укрепился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года) и демонстрирует динамику, не оказывающую негативного влияния на внешнюю конкурентоспособность.