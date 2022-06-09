На заседании правления Центрального банка Узбекистана в четверг принято решение снизить основную ставку на 1 процентный пункт до 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В середине марта ЦБ повысил основную ставку сразу на 3 п. п. — с 14 до 17%. Решение было принято для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, сдерживания роста девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранения сберегательной активности в национальной валюте и смягчения влияния внешних рисков на экономику.

Подробности будут опубликованы дополнительно.