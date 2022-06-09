7 июня компания Humans снизила стоимость пакетов мобильной связи с безлимитным интернетом. Пакет на 90 дней стал дешевле на 20%, на 180 дней — на 25%, на 360 дней — на 50%. Клиентам, которые уже купили услуги связи по старым ценам, компания Humans вернула разницу в стоимости кешбэком.

В безлимитных пакетах на 90, 180 или 360 дней появилась новая опция «0 минут». Теперь пользователи, которые не планируют голосовые вызовы, могут подключить себе выгодный пакет без минут. Если возникает необходимость сделать звонок, оплата будет тарифицироваться поминутно.

«Все больше людей выбирают звонки через интернет и чаты, чтобы оставаться на связи с родными и близкими. Специально для них мы расширили линейку пакетов и снизили стоимость безлимитного интернета. Теперь не нужно беспокоиться, что трафик закончится в самый неподходящий момент: можно смотреть видео, слушать музыку, переписываться с родными и звонить в мессенджерах без ограничений. А тем, кто уже купил пакеты по старым ценам, мы вернули разницу кэшбеком: это было честным решением», — прокомментировал изменения в тарифах Игорь Ким, директор по дистрибуции Humans.

Ниже представлены примеры пакетов на 90, 180 и 360 дней с учетом скидок. Описание всех доступных пакетов Humans можно найти на сайте humans.uz или собрать собственный пакет в конструкторе связи.





О компании

Humans.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и витрину онлайн-платежей с функцией кешбэка. Проект запущен в июне 2020 года в Узбекистане в рамках экосистемы Humans Group, которая также развивает платформу по поиску сотрудников Humans.net в США. Офисы группы расположены в США, Узбекистане, Беларуси, Польше, Сингапуре и Германии. В компании работает более 850 человек.

В Узбекистане на конец 2021 года открыто 1100 точек продаж Humans. По состоянию на конец 2021 года активировано 500 тысяч банковских карт Humans Visa, а число активных клиентов сервисов Humans в Узбекистане превышает 1,7 млн человек.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

E-mail: natasha.ikonnikova@humans.net

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