9 июня на аэродроме ташкентского аэропорта прошли плановые тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайного происшествия, возникшего во время аварийной посадки самолета. Фотографии с учений опубликовала пресс-служба Uzbekistan Airports.

По легенде при касании взлётно-посадочной полосы (ВПП) произошёл невыпуск передней опоры шасси самолета и начался пожар. На борту 75 пассажиров, экипаж и 10 кг опасного груза. Диспетчер аэропорта, получив сигнал от пилота об отказе шасси, информировал все службы. К ВПП незамедлительно прибыли сотрудники подразделений аэропорта и Единой авиационной поисково-спасательной службы.

В ликвидации последствий условного ЧП было задействовано 13 служб аэропорта — 117 человек, 47 единиц техники и тренировочный самолет Ту-154. Медики и спасатели эвакуировали раненых, оказывали им первую помощь, пожарные тушили возгорание, отдел радиации и химзащиты занимался выгрузкой опасного груза, сотрудники аэропорта изображали пассажиров борта и экипаж.

Целью учений была практическая отработка межведомственного взаимодействия МЧС и подразделений аэропорта при авиационном происшествии, а также повышение подготовки персонала в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации ЧС на аэродроме.

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