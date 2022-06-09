Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июня подписал новый закон «О рекламе» . Он вступит в силу через три месяца — в начале сентября. Документ был принят Законодательной палатой ещё 28 декабря и одобрен Сенатом 17 марта.

В законе установлены новые требования к используемому в рекламе языку, а также переводу содержания рекламы с государственного на другие языки.

Согласно обновлённой статье «Язык рекламы», как и ранее, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания и логотипы могут приводиться на языке оригинала. Сама реклама же должна распространяться на государственном языке.

Перевод её содержания может быть продублирован на других языках при соблюдении следующих требований:

текст перевода содержания рекламы на других языках не должен искажать её основной смысл;

текст перевода рекламы на других языках, размещаемой посредством внешней рекламы, должен быть размещён горизонтально на нижней части текста рекламы на государственном языке и не должен превышать 40% общей площади рекламы;

размер шрифта текста перевода должен быть меньше размера шрифта текста рекламы на государственном языке.

Установлено также, что перевод рекламы, распространяемой на теле- и радиоканалах и в печатных изданиях, не должен превышать 20% от ежедневного общего объёма рекламы.

Требование к размещению рекламы на государственном языке и переводу её содержания не распространяются на рекламу, размещаемую:

в печатных изданиях и другой издательской продукции, публикуемых исключительно на иностранных языках;

на информационных вебсайтах, размещающих материалы исключительно на иностранных языках;

в ходе трансляций теле-, радио-, видео и кинохроникальных программ других материалов в СМИ, осуществляющих вещание на иностранных языках.

Уполномоченным госорганом в области оборота рекламы является Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете. Агентство обеспечивает исполнения законодательства о рекламе, даёт разъяснения по вопросам применения законодательства о рекламе и выявляет случаи нарушения его требований и другое.

Законом также установлены общие и специальные требования к рекламе. В частности, в рекламе запрещается использовать иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации и указывать цены (тарифы) в иностранной валюте.