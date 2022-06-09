7 июня примерно в 4:00 на пересечении улиц Бобура и Шота Руставели в Ташкенте произошло ДТП, в результате которого скончались два человека. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Водитель автомобиля Matiz Б. А. (1989 года рождения) по причине превышения скорости потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с деревом.

Водитель автомобиля, а также его пассажир З. К. (2000 года рождения) скончались на месте от полученных травм.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.