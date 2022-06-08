Крупнейший банк Австрии UniCredit выделил выделил Узбекистану льготное финансирование («софт-лоун») размере 7,9 миллиона евро, сообщило ИА «Дунё».

Заём предусмотрено направить на оснащение агропредприятий инновационными технологиями австрийской компании Bauer Gmbh по дождевому орошению, уточняется в сообщении.

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев провёл в Вене переговоры с директорами департаментов банка UniCredit Марион Кристен и Райнхардом Пошем для обсуждения этого проекта.

Контракт по реализации проекта ранее подписали Министерство сельского хозяйства Узбекистана и австрийская сторона. Стороны достигли договорённости об открытии льготной кредитной линии для финансирования модернизации агросектора за счёт трансфера австрийских технологий.

На встрече обсудили также расширение сотрудничества в банковско-финансовой сфере, привлечения экспортного и инвестиционного финансирования и «софт-лоунов» австрийского правительства в экономику Узбекистана.

Как пишет агентство, Марион Кристен подчеркнула предоставляемые австрийскими финансовыми институтами возможности и льготные кредитные линии для трансфера технологий и инноваций, в частности, отмечены осуществляемые совместно с Австрийским контрольным банком (OeKB) проекты по предоставлению «софт-лоунов» с минимальной и даже нулевой процентной ставкой для социальных проектов, реализуемых в Узбекистане.

Глава департамента UniCredit заявила о готовности австрийского банка рассмотреть коммерческие экспортные кредиты с участием компаний Австрии, в которых доля товаров и услуг австрийского происхождения превышает 50%.

Отмечено, что в соответствии с международными стандартами UniCredit финансирует до 85% стоимости проекта, остальные 15% осуществляются за счёт собственных средств импортёра.