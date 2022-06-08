Начальник Управления внутренних дел Самаркандской области полковник Рахмат Маматов высказался о действиях сотрудников ОВД, применивших электрошокер к туристам из Казахстана в Самарканде.

Напомним, сотрудники ОВД в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок, заявляя, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть «план».

«По инциденту с электрошокером мы провели тщательную служебную проверку. Мы широко это обсудили. Оба сотрудника, применившие электрошокеры, были уволены. Прокуратура возбудила против них уголовное дело. Ведется расследование. Оба их руководителя были уволены за ошибку при даче прямых инструкций», — сказал Рахмат Маматов.

По его словам, теперь у каждого сотрудника ОВД будет инструкция о том, как обращаться с гражданами и в каких случаях применять электрошокер.

Глава УВД Самаркандской области сообщил, что в первый день работы он собрал руководителей сферы и заявил, что «нам не нужна статистика».

«Нам сверху не даётся такое поручение, не говорится, что нужно составить столько-то протоколов по этому направлению. Если мы будем говорить сотруднику, что он должен составить 10 протоколов и на этом его работа закончится, то мы постепенно приучим его к выполнению текущих задач на день вместо расследования крупных правонарушений. Это в итоге приведёт к большим инцидентам», — заявил он.

По его мнению, грубое отношение сотрудников ОВД является причиной формирования в сознании граждан негативного отношения к правоохранительным органам.

«Чтобы оно стало положительным, нам нужно избавиться от слова „ты“ и заменить его на „вы“… Гражданин никогда не будет говорить о нас негативно, если [сотрудник] не обращался с ним грубо», — сказал он.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Самаркандское отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи выявило у одного из двух иностранцев после удара током повреждения внутренней поверхности правого плеча, а у другого — ушиб мягких тканей на наружной поверхности правой руки.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий) 24 мая.