Адресная программа мероприятий по обеспечению специальных экономических зон внешними инженерно-коммуникационными сетями — газом, электроэнергией, водой и канализацией — утверждена постановлением президента Шавката Мирзиёева от 6 июня.

Ранее глава государства раскритиковал инженерно-коммуникационную инфраструктуру промышленных зон, на 37% площади которых отсутствуют электроэнергия, газ, вода и канализация.

На заседании под руководством президента 27 мая с руководителями промышленного сектора обсуждались такие недостатки, как отсутствие генпланов малых промзон, затягивание реализации проектов, невозможность реализовать производства текстиля и кожи из-за отсутствия очистных сооружений для сточных вод, необеспеченность электроэнергией, газом, канализацией и дорогами более трети промзон, не решённые вопросы права собственности на землю и здания.

Необходимо обеспечить электричеством, водой, дорогами и другими условиями 6600 га свободных земель в промзонах, на это будет потрачено 1,5 трлн сумов, говорилось на совещании у президента.

Постановлением от 6 июня утверждены сводные параметры подведения внешних инженерно-коммуникационных сетей к СЭЗ, МПЗ, молодёжным промышленным и предпринимательским зонам с участием прямых иностранных и отечественных инвестиций в 2022 году.

В этому году предусматривается также создание 104 новых МПЗ на 363,29 га земель несельскохозяйственного назначения в регионах. В 2023-м и последующие годы планируется построить ещё 100 малых промышленных зон.

Разработка проектов генпланов МПЗ должна вестись за счёт средств местных бюджетов и региональных фондов развития инфраструктуры предпринимательства. Финансирование объектов должно осуществляться после разработки генеральных планов МПЗ на основании технических условий, предоставленных организациями-поставщиками.