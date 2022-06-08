2 июня днём в Ургенче Хорезмской области был жестоко убит водитель автомобиля Cobalt, стоявшего на обочине оживлённой улицы. Видеозапись инцидента с камеры наблюдения появилась в социальных сетях.

На записи видно, как несколько человек, включая минимум одного младшеклассника, бегут по направлению к автомобилю. Потом один из них с размаху наносит несколько ударов, предположительно ножом, по водителю, временами наклоняясь внутрь. К нему подбегает ещё один парень и тоже совершает какие-то действия в открытом окне автомобиля (по видео определить сложно). Затем парни бегут назад.

Прохожие находятся в замешательстве. Одна женщина падает в обморок. Ей помогают, и она позже приходит в себя. Затем люди бегут по направлению к автомобилю.

В подписи к видео говорится, что убийство совершили восемь человек.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов в среду сообщил, что в рамках возбуждённого уголовного дела одному человеку предъявлены обвинения по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство, он взят под стражу. Ещё семь человек обвиняются в хулиганстве по статье 277 УК, из них один заключён под стражу, с остальных шести взята расписка о надлежащем поведении.

Областная прокуратура продолжает следствие.