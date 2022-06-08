Ecobozor откроет второй филиал в Ташкенте, который расположился возле станции метро «Беруни». Здесь будут представлены не только фермерские продукты, но и гастрономическая продукция из разных стран.

Также в новом филиале была кардинально пересмотрена концепция торгового пространства. Ecobozor Beruniy будет поделен на зону с магазинами и торговые ряды как на классическом рынке.

Внутреннее оформление в стиле традиционного узбекского базара с использованием национальных орнаментов и деревянных колонн создает неповторимую восточную атмосферу. Благодаря усовершенствованной инфраструктуре и удобной навигации посетители смогут совершать выгодные покупки с комфортом.





В Ecobozor Beruniy будут находиться кондитерские и бакалейные магазины, ряды со свежими фруктами и овощами, восточными сладостями, свежими мясными и молочными продуктами в больших витринных холодильниках и многое другое. Внутри рынка также будут печь вкусные и свежие лепешки в тандыре.





Также в Ecobozor Beruniy расположится фудкорт с европейскими и национальными кафе.

Вблизи Ecobozor Beruniy находится станция метро «Беруни», а непосредственно у центрального входа расположены автобусные остановки. Для посетителей комплекса возведена бесплатная парковка на 600 автомобилей.





Недалеко от Ecobozor Beruniy также обустроена зеленая зона со скамейками, где посетители смогут приятно отдохнуть после шопинга.





«Ecobozor Beruniy — есть все, что нужно».

Телефоны: (+998) 71−207−55−53, (+998) 55−500−40−04.

Адрес: Шайхантохурский район, ул. Беруни, 47.

Ориентир: станция метро «Беруни».

Instagram: @ecobozoruz

Telegram: t.me/ecobozorofficial

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