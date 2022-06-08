Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня провёл видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что на аукцион будут выставлены еще 25 тысяч земельных участков под объекты сервиса и торговли.

В районах будут созданы рабочие группы, которые встретятся с предпринимателями и на основе их предложений отберут подходящие для них свободные земельные участки. К созданию топографических планов местности привлекут частные проектные организации.

Кроме того, процесс выставления земли на аукцион будет сокращен с 48 до 15 дней для получения в аренду и с 74 до 20 дней для приобретения в собственность. Отменяется оценка земельных участков — действительная стоимость будет определяться на аукционе.

Кроме того, с 1 января 2023 года будет отменен порядок согласования кадастровой информации с другими ведомствами при выставлении земель на аукцион. Руководитель ведомства, не предоставившего сведения в кадастровый орган, будет привлечён к ответственности.

Кадастровые данные 20 министерств будут включены в Национальную географическую информационную систему.

Президент на этом же совещании также поставил задачу упростить требования к переносным торговым точкам с использованием легких конструкций.