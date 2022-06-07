Пятое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию состоится 21−22 июня в её штаб-квартире в Женеве. Мероприятие включено в календарь событий ВТО.

Напомним, предыдущее, четвертое заседание группы прошло в июле 2020 года в онлайн-режиме после почти 15-летнего перерыва.

В феврале заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с генеральным директором ВТО Нгози Оконжо-Ивеала.

Был рассмотрен ход проработки новых документов, представленных Узбекистаном в секретариат ВТО для проведения заседания. Руководство ВТО выразило приверженность оказанию всесторонней поддержки Узбекистану в процессе присоединения к организации и интенсификации двустороннего взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов.

Гендиректор ВТО тогда озвучила готовность секретариата расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами организации.

Узбекская сторона, в свою очередь, подчеркнула приоритетное значение, которое придает вопросу скорейшего присоединения к ВТО.