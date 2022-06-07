Визит в Узбекистан первого заместителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Амины Мохаммед состоится 8−9 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках визита предусмотрено проведение переговоров в Сенате Олий Мажлиса и Агентстве по делам молодежи, а также встреч с женщинами-лидерами Узбекистана, в ходе которых будут обсуждены вопросы взаимодействия страны с ООН.

Амина Мохаммед находится в турне по Центральной Азии с 5 по 12 июня, говорится на сайте ООН. Она представит генерального секретаря на Второй Международной конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018−2028 годы в Таджикистане.

Первый заместитель генсека ООН по приглашению других стран региона также посетит Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан.

Во время своего визита в страны она лично пообщается с национальными властями, персоналом ООН, а также представителями молодежи и женщинами, организациями гражданского общества, о том, как эти страны справляются с трехмерным кризисом, затрагивающим продовольствие, энергию и финансы.