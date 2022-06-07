Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 7 июня поручил хокимам областей до конца года создать 800 тысяч новых постоянных рабочих мест на объектах сервиса и обслуживания, из которых 300 тысяч — по итогам первого полугодия, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Возможность достижения этих показателей была объяснена на примере Бухарской области. Например, в Бухаре предприниматели открыли рестораны и кафетерии на крышах гостиниц, столовых и магазинов в старом городе.

Глава государства отметил, что можно организовать более 100 ресторанов и кафе, зоны обслуживания на первых этажах около 50 зданий государственных учреждений, расположенных на 8 центральных улицах города.

Хокимам областей поручено внедрить бухарский опыт в 28 городах, всех районных центрах и районах Ташкента.

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать программу эффективного использования около 4000 придорожных административных зданий, находящихся на балансе госорганов страны.

Президент также поставил задачу упростить требования к переносным торговым точкам с использованием легких конструкций.

В частности, товариществам собственников жилья, махаллаям, организациям благоустройства и дорожным организациям будет разрешено открывать на своих земельных участках сезонные кафе и торговые точки. При этом будет отменено обязательное требование о переносе мобильных торговых объектов после окончания рабочего дня, а предпринимателям предоставят право устанавливать мобильные контейнеры.

В 2017 году принята программа реконструкции рынков и строительства современных торговых центров. Однако в Зангиате, Кибрае, Ахангаране, Бахмале, Галляарале, Дустлике, Чартаке, Хатырчи и Нурате «люди недовольны ситуацией на рынках, их санитарией и архитектурой», отмечалось на совещании.

На основе пятилетнего опыта поручено разработать программу развития рынков, а также программу развития услуг в парках культуры и отдыха.