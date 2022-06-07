Яккасарайский суд Ташкента по уголовные делам 7 июня вынес приговор в отношении бывшего заместителя декана факультета «Профессиональное обучение» Ташкентского государственного педагогического университета Богабека Юлдашева, сообщила пресс-служба столичных судов.

Предварительное следствие было завершено 4 марта, бывшему заместителю декана (уроженца Хорезмской области 1984 года рождения) предъявлено обвинение по части 1 статьи 118 через статью 25 (покушение на изнасилование) и части 1 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд в закрытом режиме начал рассмотрение уголовного дела 7 апреля.

Судья Тимур Касымов признал Богабека Юлдашева невиновным по обвинению в покушении на изнасилование из-за отсутствия состава преступления и реабилитировал его. Однако экс-замдекана признан виновным в умышленном тяжком телесном повреждении и приговорён к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, в октябре 2021 года студентка третьего курса ТГПУ Муштарибону Камилова заявила, что заместитель декана домогался её, а затем, когда она начала кричать и звать на помощь, вытолкнул из окна.

Потерпевшая сообщила проекту Nemolchi.uz, что будет подавать жалобу в прокуратуру, чтобы опротестовать данное решение, а также при необходимости обратится в апелляционную инстанцию. «В данный момент она подавлена и потеряла надежду на справедливость», — отметили в Nemolchi.uz.

Член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева ранее заявила, что истории о домогательствах, которые становятся достоянием общественности, — «всего лишь верхушка айсберга». По её мнению, каждый такой случай должен предаваться гласности, чтобы «виновные не уходили от ответственности».

В декабре прошлого года Муштарибону Камилова выступила на молодёжном форуме. Сидя в инвалидной коляске, она рассказала о домогательстве, требованиях родственников замдекана забрать заявление и о травле в интернете. Девушка призвала женщин не молчать о насилии.

В том же месяце проект Nemolchi.uz сообщил о распространении в сети интимного видео студентки педуниверситета, пострадавшей от домогательств, вкупе с порочащей её недостоверной информацией. В ГУВД Ташкента заявили, что в телефоне девушки при изъятии его следствием этого видео не было. В отношении следователя назначена служебная проверка. Как уточнили «Газете.uz» в ГУВД столицы, по результатам проверки в отношении следователя было применено «дисциплинарное наказание».