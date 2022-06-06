Генеральная прокуратура Узбекистана разработала проект закона о введении в Кодекс об административной ответственности статьи за незаконное вмешательство в деятельность медицинского работника.

В частности, за препятствование оказанию медицинской помощи или услуги или дачу незаконных поручений с целью воспрепятствовать медработнику в оказании медпомощи или услуги могут ввести штраф в размере от 5 до 7 базовых расчётных величин для граждан, от 7 до 10 БРВ для должностных лиц, или административный арест до 15 суток.

Предлагается также предоставить право медицинским работникам в случае незаконного вмешательства в их работу или препятствования выполнению служебных обязанностей обращаться в суд без составления протокола об административном правонарушении. Такое право по статье 283 Кодекса об административной ответственности есть у адвокатов и педагогических работников.

Обсуждение проекта закона продлится до 17 июня.

Министерство здравоохранения периодически сообщает о случаях насилия в отношении врачей со стороны пациентов, недовольных поставленным диагнозом или оказанной помощью, или их родственников. В 2018—2021 году произошло более 470 случаев нанесения телесных повреждений медицинским работникам пациентами и их родственниками, указано в аналитических материалах к проекту закона.