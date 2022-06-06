Очередная трагедия, связанная со смертью ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе, произошла в Самаркандской области.

По сообщению областного УВД от 5 июня, 31 мая в Акдарьинском районе автомобиль Nexia 3 сбил 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу с 15-летней сестрой. Девочка решила перебежать дорогу, сестра не успела удержать её. Машина ехала на высокой скорости.





Водитель доставил девочек в больницу. Получив тяжёлые ранения, младшая сестра скончалась. Водитель, оставив девочек, скрылся.

Сотрудники ДПС его разыскали. В интервью пресс-службе областного УВД он со слезами рассказал, что уехал от страха, потому что не знал, что делать. Он сообщил, что у него самого есть дочь, и он никогда не забудет произошедшее.





По традиции последних лет территориальная служба безопасности дорожного движения провела собрание в махалле, куда были приглашены родители погибшей девочки, местные жители и руководители.

Выступившие «резко осудили» произошедшее, говорится в видеорепортаже УВД. На собрании отмечалось, что при движении на дорогах нужны быть крайне внимательным. Показана убитая горем мать.





В репортаже отмечается, что постоянное увеличение количества транспортных средств требует осторожности. Собравшимся был показан «специальный видеоролик» с кадрами дорожно-транспортных происшествий и розданы буклеты, «призывающие к бдительности».





В репортаже видно, что нерегулируемый пешеходный переход пересекают много школьников. Кроме знака перехода, здесь не видно применение каких-либо других методов успокоения трафика. Вместо островка безопасности — узкий проём в бетонном разделителе, где не поместится несколько человек.





Мы уже много раз писали, что правительство и МВД, к которому относится СБДД, должны пойти на более смелые и радикальные шаги, чтобы обезопасить пешеходов, в первую очередь, детей, на улицах и дорогах Узбекистана. Однако власти на это никак не решатся. Февральские поручения президента не сильно повлияли на ситуацию.

Время летних каникул, когда количество ДТП с участием детей возрастает, должно быть использовано максимально эффективно, чтобы значительно повысить безопасность на дорогах. Беседы и раздача буклетов ситуацию не изменят.