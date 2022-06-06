4 июня скончался известный государственный деятель, соратник первого президента Узбекистана Ислама Каримова Георгий Алексеевич Крайнов, сообщается на сайте Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова. Как сообщили «Газете.uz» в комплексе, прощание с ним проходит в понедельник.

Георгий Крайнов родился 21 ноября 1933 года в Андижане. Окончил Андижанский государственный педагогический институт.

Трудовую деятельность начинал в газете «Андижанская правда». Работал корректором, редактором, ответственным секретарём, заместителем главного редактора.

В 1976 году Крайнов занимает должность заведующего сектором газет и журналов отдела пропаганды и агитации ЦК КП Узбекистана. Через год его назначают помощником первого секретаря ЦК КП. Он долгие годы работал с Шарафом Рашидовым.





Фото: islomkarimov.uz.

В независимом Узбекистане Георгий Крайнов занимал ряд ответственных постов — помощник президента, главный консультант приёмной президента, заведующий протокольным сектором общего отдела Управления делами аппарата президента.

С 2018 года до конца жизни работал ведущим научным сотрудником Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента.

Ему были присвоены высокие награды: почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан», орден «Дустлик», орден «Мехнат шухрати», медаль «Содик хизматлари учун».