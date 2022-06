В рамках 47-го годового собрания группы Исламского банка развития, проведенного в Шарм-эль-Шейхе, представители АКБ Asia Alliance Bank провели встречи с руководителями двух организаций, входящих в группу ИБР — Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС) и Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (МИТФК), а также группой зарубежных финансовых институтов.



И.о. председателя правления АКБ Asia Alliance Bank Умиджон Хакимов и генеральный директор ИКРЧС Айман Амин Седжини

АКБ Asia Alliance Bank с 2013 года ведет плодотворное сотрудничество с группой ИБР. До сегодняшнего дня были подписаны четыре соглашения с ИКРЧС о линии финансирования на общую сумму 30 млн долларов США. В ходе ежегодного собрания была достигнута договоренность о выделении банку дополнительной линии финансирования на сумму 20 млн долларов. Также представители ИКРЧС выразили готовность поддерживать банк в финансировании и реализации проекта исламского окна, который находится на стадии запуска.

В 2018 году АКБ Asia Alliance Bank одним из первых в Узбекистане реализовал линию торгового финансирования МИТФК на сумму 9 млн долларов. В связи с успешной реализацией данной линии сторонами была достигнута принципиальная договоренность о выделении банку второй линии финансирования и развитии дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Кроме того, на платформе данного форума были проведены встречи с руководством таких организаций, как SaudiaExim Bank (Саудовская Аравия), The First Abu Dhabi Bank и The Arab Investment Company (Бахрейн).



Исполнительный директор МИТФК Хани Салем Сонбол и и.о. председателя правления АКБ Asia Alliance Bank Умиджон Хакимов

В ходе переговоров была достигнута договоренность о подписании соглашения о линии финансирования с SaudiExim Bank, а также об установлении сотрудничества в сфере торгового финансирования и привлечении линии финансирования в рамках проекта исламского окна. В тоже время для привлечения ликвидности было согласовано проведение онлайн-конференц-связи с представителями International Islamic Liquidity Management Corporation (Малайзия).

Дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества с исламскими финансовыми институтами позволит банку поддерживать субъекты малого и среднего бизнеса, финансируя инвестиционные проекты, приносящие социально-экономическую выгоду, а также содействовать укреплению экспортного потенциала частного бизнеса Узбекистана.

