Министерство здравоохранения Узбекистана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 3 июня запустили в Каракалпакстане программу дополнительного приёма железа и фолиевой кислоты. Она охватит около 132 тысяч девочек-подростков в возрасте 10−17 лет с целью оздоровления и профилактики среди них анемии, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Дефицит железа и фолиевой кислоты в Приаралье на 40−50% выше, чем в среднем по стране. ЮНИСЕФ предоставил для программы 50 тысяч упаковок препаратов железа и фолиевой кислоты.

Их применение должно положительно повлиять на успеваемость девочек и их участие в школьных и общественных мероприятиях, что окажет долгосрочное положительное влияние на всю их жизнь, отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Добавки с микроэлементами будут распространяться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи по всему Каракалпакстану, девочки будут принимать их под наблюдением обученных медицинских работников.

«Мы значительно улучшили здоровье матерей и новорождённых в регионе, и теперь мы инвестируем в здоровье девочек-подростков для предотвращения дефицита микроэлементов», — отметил министр здравоохранения Каракалпакстана Мурад Курбанов.





Программа является частью совместной программы ООН «Инвестирование в устойчивое будущее Каракалпакстана путём улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и благополучия подростков и использования талантов молодёжи во время и после COVID-19», в осуществлении которой лидирующую роль играет ЮНИСЕФ.

Комплексная и интегрированная программа направлена на удовлетворение насущных потребностей населения путём строительства санитарно-технических сооружений, улучшения доступа к безопасной воде, проведения мероприятий по продвижению гигиены и санитарии, применения микроэлементов. Она также включает мероприятия по повышению квалификации школьных учителей и психологов по жизненным навыкам и создание систем телемедицины и дистанционного обучения.

Совместная программа финансируется Многопартнёрским трастовым фондом ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья с бюджетом в размере 3,55 млн долларов США на период с января 2021 года по декабрь 2022 года. Фонд был создан под эгидой ООН в конце 2018 года.