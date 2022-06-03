Tashkent INDEX приглашает ташкентцев и гостей столицы на новые мероприятия. С 4 по 12 июня в Tashkent INDEX будет проходить продуктовая ярмарка, где посетителей ждут низкие цены на продукты питания. А в грядущие выходные — 4 и 5 июня — состоятся концерты звезд узбекской эстрады, шоу фокусников и аниматоров, а также призовые розыгрыши.

Продуктовая ярмарка

Продуктовая ярмарка в Tashkent INDEX будет проходить с 4 по 12 июня с 11:00 до 18:00. Вдоль центральной дороги Tashkent INDEX будут установлены переносные павильоны, где покупатели смогут приобрести качественные и свежие продукты питания по низким ценам.





На ярмарке будут продаваться мясо, растительное масло, сахар, мука, яйца, рис, фрукты и овощи, напитки, бакалея и другие продукты по более низким ценам.

Развлекательная программа

В рамках развлекательной программы 4 и 5 июня в Tashkent INDEX пройдут шоу аниматоров и фокусников, а также концерты с участием звезд узбекской эстрады.

4 июня на сцене Tashkent INDEX выступят группа Farruh Fazel, певица Умидахон и дуэт «Ойбек ва Нигора».





5 июня перед гостями выступят группа Afruz, певицы Зохида и Жасмин.

Также на протяжении двух дней в Tashkent INDEX будут проводиться призовые розыгрыши с приятными и ценными подарками.

Как добраться до Tashkent INDEX

Добраться до Tashkent INDEX из центра Ташкента можно по новой дороге от пересечения ул. Чупонота и Шота Руставели. Также от нескольких рынков и торговых центров города курсируют бесплатные автобусы до Tashkent INDEX. С маршрутами бесплатных автобусов можно ознакомиться по ссылке.





Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях и по телефонам информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, ул. Софдил.

Сайт: index.mimar.uz

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