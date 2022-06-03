Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов 1 июня выступил на пленарной сессии «Identifying What Works» («Определяя то, что работает эффективно») Всемирного форума правосудия (The World Justice Forum 2022) в Гааге (Нидерланды). Как сообщила пресс-служба Минюста, в своей речи министр рассказал о составляющих «треугольника успеха» реформ в Узбекистане.

Русланбек Давлетов отметил, что с 2016 года, когда произошла смена власти, в стране реализуются структурные реформы, в том числе демократические преобразования для обеспечения верховенства закона и благосостояния населения на основе принципа «Надлежащего управления».

«Предпосылками реформ стали реальные запросы населения и активное обсуждение насущных проблем в обществе, готовность и способность государственных и общественных институтов осуществлять структурные изменения, политическая воля и приверженность руководства страны к коренным трансформациям. Именно это сформировало так называемый „треугольник успеха“ реформ в Узбекистане», — отметил Русланбек Давлетов.

Министр рассказал об успешных подходах и ключевых элементах, которые позволили достичь изменений в сфере общественного и государственного строительства.

Во-первых, государство открыто признало существующие проблемы и предоставило свободный доступ к правительственным данным, отметил он. Введён принцип презумпции открытости. В прошлом году был утверждён перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных всеми госорганами. Он включает 200 разных сведений по 33 направлениям. Сейчас в открытом доступе размещено уже 13,5 тысячи наборов данных.

Во-вторых, пять лет назад были созданы административные суды, которые являются ключевым элементом системы сдержек и противовесов, сказал Русланбек Давлетов. В 2021 году административные суды рассмотрели 15 тысяч споров, вытекающих из общественных отношений, 52% из них были удовлетворены. За этот же период более 2500 решений хокимов были признаны недействительными.

В-третьих, запущены решительные реформы по противодействию коррупции, в том числе путём внедрения отраслевого подхода. Результатом изменения системы лицензирования и выдачи разрешений на ведение бизнеса стала отмена 70 из 266 видов лицензий и 35 из 140 разрешений. Все процедуры лицензирования переведены в цифровой формат. В течение года электронная система предоставила около 30 тысяч лицензий.

«За последние три года методом „регуляторной гильотины“ нам удалось оптимизировать действующую правовую базу почти на 10%, — отметил министр юстиции. — Отменено более 3000 актов законодательства. Другой пример — выделение земельных участков только через систему электронных аукционов, исключающую вмешательство в процедуры определения победителя. С прошлого года на основе этого подхода выделено 4300 земельных участков».

В-четвертых, снижена регуляторная нагрузка и оптимизированы бизнес-процессы в госуправлении за счет сквозной цифровизации, продолжил глава Минюста.

«К концу 2021 года количество цифровых госуслуг будет увеличено до 200, что составляет 30% предоставляемых госуслуг, а в ближайшее время этот показатель достигнет 70%. Мы исходим из того, что граждане не должны тратить своё время и другие ресурсы на взаимодействие с государством. Цифровизация предполагает избавление от бюрократии. Например, отмена запроса госорганов только на 18 видов справок экономит около 15 млн долларов ежегодно и освобождает от бюрократических проволочек более 12 миллионов граждан», — подчеркнул Русланбек Давлетов.

В заключение он отметил, что «ни одна страна не может развиваться без идеи и идеологии, объединяющих людей. Нужны идеалы, к которым стремится общество, идея, которая может трансформироваться в ценности».

«Мы должны следовать таким принципам, как подотчётность, справедливые законы, открытое правительство, доступная и беспристрастная судебная система с твёрдыми убеждениями», — заявил министр.