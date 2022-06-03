Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) Феруза Эшматова взяла под контроль обращение матери заключённого следственного изолятора №10 в Фергане об избиении её сына сотрудником изолятора, сообщается на сайте омбудсмана.

Задержанный С. К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 166 (грабёж) Уголовного кодекса, следует из сообщения. Он был доставлен в изолятор по определению Ферганского городского суда по уголовным делам.

В видео, опубликованном 29 мая, блогер Олимжон Хайдаров говорит, что Сунатилло Камчиев был задержан 8 августа 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 166 Уголовного кодекса, и сейчас содержится в следственном изоляторе №10 Ферганы. 25 мая мать заключённого получила письмо от сына с заявлениями от него и ещё 14 заключённых.

Фото заявления Камчиева видно в видеоролике достаточно чётко. Автор заявления указывает, что 24 мая в ходе ежедневной проверки камеры сотрудниками изолятора один из заключённых пожаловался на появление сыпи на теле и попросил медицинской помощи. По словам Камчиева, сотрудник по имени Низом оскорбил и унизил его, сообщив, что лекарств выдано не будет и медработника нет.

Камчиев пишет, что попросил сотрудника действовать в рамках статьи 17 (уважение чести и достоинства личности) Уголовно-процессуального кодекса и статьи 4 (принцип законности) Уголовного кодекса, не унижая их, на что получил ответ: «Я писал эти твои законы, здесь ты терпила», был выволочен в коридор и получил побои. По словам автора, ещё один сотрудник изолятора по имени Ойбек обратился к нему со словами: «Я видел много таких терпил, как ты, я тебя убью, отсюда выйдет твой труп», его несколько раз ударили головой о стену. Далее указывается, что сотрудник изолятора по имени Умид забрал его из рук наносивших ему побои и вернул в камеру и позвал медработника оказать ему помощь.

Сунатилло Камчиев пишет, что из-за произошедшего сильно беспокоится за своё здоровье, и просит органы внутренних дел Ферганской области взять его под свою защиту и применить законные меры к сотрудникам изолятора.

В видео также приводится заявление группы заключённых в прокуратуру Ферганской области, где также описываются события 24 мая. В заявлении указано, что побои Сунатилло Камчиеву были нанесены по голове и ногам, на лбу, за ушами и на руках у него были гематомы.

Автор видео Олимжон Хайдаров сообщает, что Сунатилло хотел совершить суицид после этого события и порезал себе руку. Он также говорит, что почти год назад схожая ситуация уже была, Сунатилло также хотел покончить с собой после избиения, его спасли, но сотрудники изолятора не сообщили об этом домашним. Следы на теле заключённого после попытки суицида его мать увидела на судебном заседании, и когда ей рассказали о произошедшем, то попросили не предавать это огласке. Теперь ситуация повторилась, и поэтому мать обратилась к блогеру с просьбой осветить происходящее с её сыном, говорит Олимжон Хайдаров.

Женщина говорит в видео, что много раз просила сына не отвечать на оскорбления и просто терпеть унижающее достоинство отношение со стороны сотрудников изолятора. «В первый раз я боялась писать, жаловаться, потому что боялась, что они будут избивать моего ребёнка», — повторяет свои слова женщина.

Кадр из видео.

Как сообщает офис омбудсмана, 31 мая региональный представитель омбудсмана в Ферганской области Алишер Камилов посетил следственный изолятор №10 и побеседовал с заключённым С. К. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка прокуратурой Ферганы.

После завершения доследственной проверки по указанной в обращении матери информации будет дано официальное заявление, заявили в офисе омбудсмана.