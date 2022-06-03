В Ферганской области по собственному желанию уволено 38 помощников хокима в городах и районах, чья деятельность была признана неудовлетворительной. Трудовые соглашения ещё с 2 помощниками были расторгнуты по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.

Должность помощников хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махаллях была введена по предложению президента в каждой из более 9300 махаллей Узбекистана с начала текущего года. В Ферганской области было назначено 1055 помощников.

Как отметили в хокимияте, в апреле был проведён анализ работы помощников хокима области по итогам первых трёх месяцев. Выяснилось, что около 400 из них достигли успехов в содействии налаживанию предпринимательства, в том числе семейного, запуску проектов малой промышленности и сервиса в своих махаллях. В то же время более 200 помощников не смогли показать хорошие результаты и повысить уровень занятости населения.

По итогам совещания, которое 19 апреля провёл президент (тогда он уволил десятки руководителей и вынес предупреждение хокиму Ташкента), помощник хокима области в махалле «Чекхитой» Багдадского района Нурматжон Ғозиев, показавший лучшие результаты, был от имени главы государства награждён ноутбуком MacBook Pro. Ещё 342 помощника получили благодарность от Министерства экономического развития и сокращения бедности.

Для 205 помощников, чья деятельность была признана неудовлетворительной, 28−29 апреля был организован семинар по повышению квалификации в сфере развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности.

Большая часть помощников хорошо усвоила рекомендации и советы специалистов и преподавателей вузов, приглашённых на семинар, и пересмотрела организацию своей работы. Однако в десятках махаллей помощники хокимов не показали улучшения работы, отмечается в сообщении. Это и послужило причиной увольнения.

В начале мая сообщалось, что в Учтепинском районе Ташкента 33 помощника хокима получили выговор за низкую эффективность работы. Похожим санкциям были подвергнуты помощники хокимов и в ряде других регионов.

На упомянутом совещании 19 апреля Шавкат Мирзиёев уволил 36 руководителей за недостатки в работе «махаллабай», в том числе хокимов Алтынкульского района и Зарафшана и первых замхокимов 14 районов и городов. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и его заместитель получили предупреждение.

В 40% махаллей пока не видно результатов работы помощников хокимов, заявил президент. Он также подверг критике помощников хокимов, занимающихся вымогательством — о нескольких таких случаях мы сообщали.