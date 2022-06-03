26 мая в Бектемирском районе столицы на базе индустриального кластера RWS Optimum совместно с концерном Zeppelin прошло торжественное открытие завода по производству техники Caterpillar.

Новый завод создан для крупноузловой сборки, технического обслуживания и продажи строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники CAT. Его работа начнется с производства экскаваторов и фронтальных погрузчиков, сборка техники с добавлением локальных компонентов и последующим экспортом под лейблом «Сделано в Узбекистане».

На церемонии открытия выступил чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, отметив важность появления предприятия не только для Узбекистана, но и США.

«Компания Caterpillar является ведущим производителем горно-добывающей и строительной техники. И открытие завода в Ташкенте создаст рабочие места не только в Узбекистане, но в США, а также обеспечит клиентов необходимым высокотехнологичным оборудованием. Таким образом, ситуация выигрышна для всех трех сторон», — отметил посол.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов в своей речи подчеркнул важность двусторонних партнерских отношений и отметил вклад компании не только в экономику Бектемирского района, но и всего Узбекистана.

«Представленность техники и работа завода — драйвер экономики, ведь компания является инвестором той сферы и отрасли, которая так востребована и необходима стране», — заявил заместитель министра.





В личной беседе председатель правления концерна Zeppelin Франк Янас рассказал о том, что открытие завода является большим шагом для компании, а локализация техники позволит увеличить присутствие производителя на рынке.

«На протяжении 20 лет работы в Узбекистане наш основной фокус был на горно-шахтной индустрии — порядка 70% всех поставок. В частности, большая часть пришлась на Навоийский горно-металлургический комбинат. Около сотни двигателей предоставили для нефтегазовой отрасли. А оставшиеся 10−15% продаж пришлись на строительную сферу и сельскохозяйственную. За счет локализации мы планируем увеличить свои доли на рынках данных отраслей», — заверяет Франк Янас.

Он также добавил, что помимо сборки и продажи оборудования компания занимается и обучением — работает с местными университетами, среди которых Навоийский государственный горный институт, национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в городе Алмалык и созданный центр обучения на базе НГМК возле одного из крупнейших в мире месторождений золота карьера Мурунтау.





По его словам, открытие завода позволит увеличить не только количество рабочих мест, но долю и компании на рынке, а также сделают продукцию более конкурентоспособной для местного рынка и всего центральноазиатского региона.

«Наше основное отличие от конкурентов в том, что мы создаем решения. Вместе с клиентом мы остаемся на протяжении всего жизненного цикла техники. Также проводим обучение для клиентов, сервисное обслуживание и помогаем с финансовыми и технологическими решениями. Наши заказчики — крупные компании региона, которым помимо поставки оборудования мы оказываем услуги сервисной поддержки, обслуживание и ремонт оборудования, обучаем операторов сервиса и ремонтный персонал», — делится генеральный директор Zeppelin Central Asia Machinery Михаил Концевенко.





В 2022 году компания планирует начать работу завода со строительной техники, а далее в ближайшие пять лет локализировать производство сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования. Сеть присутствия, по словам, Михаила Концевенко должна вырасти с 5 сервисных центров до 12 тем самым охватить почти все регионы страны.

Американская корпорация Caterpillar — один из ведущих производителей строительного и горного оборудования, двигателей дизельного и природного газа и промышленных газовых турбин. Продукция Caterpillar выпускается на 50 предприятиях в США и 60 заводах в 25 других странах мира. Выручка компании в 2021 году составила $51 млрд.

Zeppelin Central Asia Machinery — официальный дилер техники компании Caterpillar в Узбекистане уже на протяжении 20 лет. Является частью немецкого концерна Zeppelin GmbH, крупнейшего мирового дилера Caterpillar.

Компания ориентируется на решении задач любой сложности — от земляных работ до электроснабжения построенного объекта.

ООО RWS Optimum являлся одним из крупнейших и ведущих производителей железобетонных шпал в Узбекистане. Не так давно завод был приобретен крупной инвестиционной компанией из ОАЭ с планами инвестиций в модернизацию и развитие кластера в размере $25 млн.

Главным преимуществом компании является используемые при производстве шпал типы скрепления Pandrol. Они предусматривают закрепление рельса безболтовым способом, исключая тем самым дополнительную работу по комплектованию, раскладке и монтажу железнодорожных путей.

Адрес: Сергелийский район, ул. Навруз, 9

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Сайт: zeppelin.uz

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