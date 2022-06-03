В соответствии с законом Узбекистана «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» начат процесс их приватизации.

Через автоматизированную информационную систему Yerхususiylashtirish Агентства по управлению государственными активами Узбекистана начат прием заявлений от граждан и юридических лиц Узбекистана о приватизации земельных участков на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследуемого владения.

Первый государственный ордер на предоставление права собственности был оформлен согласно соответствующему заявлению Рамза Мухамадиева по принадлежащему ему на праве пожизненного наследуемого владения земельному участку площадью 271 кв. м по ул. О. Махмудова, МСГ «Ёг бозори» в Коканде.





Коллектив Агентства по управлению государственными активами искренне поздравляет Рамза Мухамадиева с достижением первых результатов одной из реформ, начатых в Новом Узбекистане по принципу «Обеспечение интересов человека».

Кроме того, в соответствии с законом физические и юридические лица получили возможность приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения для осуществления предпринимательской деятельности на правах собственности и аренды через электронную торговую платформу E-auksion.

По состоянию на 1 июня, по Узбекистану на торги выставлено более 22 000 земельных участков, из них на праве собственности продано около 10 000, на правах собственности и аренды 1185 земельных участков на общую сумму 140,1 млрд сумов, из которых 68 участков продано на правах собственности.

В частности, на земельный участок площадью 1410 кв. м, приобретенный в МСГ «Расадхона» в Самарканде впервые через электронную торговую платформу E-auksion, ООО Sam-Maroqand-Oil выдан государственный ордер, подтверждающий право собственности на земельный участок.





Агентство по управлению государственными активами поздравляет команду и учредителей ООО Sam-Maroqand-Oil с победой в прозрачных торгах электронного аукциона.

Агентство приглашает граждан, предпринимателей и бизнесменов к участию в прозрачных торгах по земельным участкам через электронную торговую платформу E-auksion и активному участию в процессе оформления права собственности на земельные участки, находящиеся на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения.

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