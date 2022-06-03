Хокимият Ташкента передаёт прилегающие к аэропорту столицы территории на баланс компании Uzbekistan Airports. Это предусмотрено решением хокима Джахонгира Артыкходжаева от 30 мая.

Речь идёт об автомобильных стоянках международного терминала «Ташкент-2» и терминала для внутренних рейсов «Ташкент-3», а также муниципальных стоянках вместе с соответствующими территориями на улице Кумарик Сергелийского района.

В конце декабря председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщала, что для организации привокзальной площади по собственному проекту и плану необходимо, чтобы хокимият передал аэропорту прилегающие территории.

«В связи с тем, что нам ещё не передали земли, мы не можем там организовать привокзальную площадь так, как мы видим. У нас уже есть планировки, [автоматизированные устройства пропуска], чтобы никто не требовал деньги с тебя. То есть это метод управления движением на привокзальной площади [без участия человека]», — сказала она.

Рано Джураева сообщала, что решение вопроса передачи земли от хокимията аэропорту идёт с учётом недавно принятого закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения».

«Как только мы получим эти площадки, мы будем их оснащать соответствующими системами и можем там обеспечить управление этими стоянками. Это несколько стоянок, которые находятся через дорогу от аэропорта, и прямо, и справа. Все эти земельные участки хокимият нам передаёт для организации стоянок по разным ценам, чтобы там можно было оставить машину недорого», — подчеркнула глава Uzbekistan Airports.