1 июня по случаю Международного дня защиты детей Сенат Олий Мажлиса распахнул двери для детей. Воспитанники домов милосердия, специализированных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, а также талантливые дети встретились с сенаторами и ознакомились с деятельностью верхней палаты парламента, сообщила пресс-служба Сената.





Детям рассказали о процессе принятия законов и организации парламентского контроля за их исполнением. Мальчики и девочки, в свою очередь, поделились успехами в учёбе, спорте и других областях, а также планами на будущее.

«Общаясь и прислушиваясь к мечтам наших детей, с уверенностью можно сказать, что в будущем они станут профессионалами своего дела, вырастут достойными сыновьями и дочерями своей Родины!» — отметила председатель Сената Танзила Нарбаева.