1 июня в рамках 47-го годового собрания группы Исламского банка развития в Шарм-эль-Шейхе проведены переговоры между руководством банка «Ориент Финанс» и генеральным директором Исламской корпорации развития частного сектора (ИКРЧС) Айманом Сежини.

В ходе переговоров обсуждался процесс технических консультативных услуг по созданию в банке «исламского окна», оказываемых со стороны ИКРЧС. Кроме того, обсужден вопрос реализации крупных проектов, связанных с возобновляемыми источниками зеленой энергетики и их видами.

С 2017 года ИКРЧС выделил в пользу банка «Ориент Финанс» 27 млн долларов США для финансирования малого бизнеса. Также обсуждено соглашение на сумму 20 млн долларов между сторонами для развития малого и среднего бизнеса.

В ходе переговоров руководство ИКРЧС высоко оценило уровень сотрудничества с банком «Ориент Финанс», а также выразило уверенность в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве.

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