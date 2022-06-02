«Табак — отравление нашей планеты» — так называется новый доклад Всемирной организации здравоохранения, рассказывающий об огромных масштабах загрязнения и ущерба окружающей среде от производства и потребления табачных изделий.

Большая часть табака выращивается в странах с низким и средним уровнем дохода, где вода и сельскохозяйственные угодья зачастую отчаянно необходимы для производства продовольствия в регионе. Вместо этого они используются для выращивания табачных растений, несущих смерть, в то время как всё больше и больше лесов исчезают, подчёркивает ВОЗ.

Размер мирового ущерба, наносимого табачной промышленностью ежегодно, составляет более 8 миллионов человеческих жизней — более 7 миллионов смертей от употребления и около 1,2 миллиона смертей от воздействия вторичного дыма. Уничтожается 600 миллионов деревьев, 200 тысяч гектаров земли, 22 миллиарда тонн воды и 84 миллиона тонн диоксида углерода (CO2), подсчитали эксперты международной организации.

ВОЗ приводит сравнения: ежегодное исчезновение деревьев на землях, отводимых под табак, — это половина территории государства Кабо-Верде в Западной Африке; а затрачиваемые на производство сигарет 22 миллиарда тонн воды — это 3,5-кратный объём воды озера Чад.

Разложение одного окурка занимает 10 лет, в процессе которого в почву проникают 7000 химических веществ. «Табачные изделия — это самый загрязнённый вид продукции на нашей планете, содержащий более 7000 токсичных химических веществ, которые при утилизации попадают в окружающую среду. (Как минимум 70 из этих более 7000 токсикантов известны как вызывающие рак у людей и животных, отмечается в докладе — ред.). Примерно 4,5 триллиона сигаретных фильтров ежегодно загрязняют наши океаны, реки, городские тротуары, парки, почву и пляжи», — заявил директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья д-р Рудигер Креч.

ВОЗ проанализировала жизненный цикл табачной продукции на пяти стадиях: от выделения земли и возделывания плантаций, переработки листа и производства изделий, потребления, образования отходов и их попадания в окружающую среду (окурков, упаковок, ёмкостей и др.). На каждой стадии жизненный цикл продукции имеет несколько видов отрицательного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, влекущих затраты системы здравоохранения, бизнеса и правительства и ущерб природным ресурсам.

Сигареты, бездымный табак и электронные сигареты также увеличивают загрязнения пластиком. Сигаретные фильтры содержат микропластики и представляют собой вторую по значимости форму загрязнения пластиком во всём мире.

Нет никаких доказательств того, что фильтры обеспечивают какой-либо доказанный положительный эффект для здоровья, указывает ВОЗ и призывает директивные органы стран мира рассмотреть вопрос о запрете сигаретных фильтров как одноразовых пластиков в целях охраны здоровья населения и окружающей среды.

Всемирная организация здравоохранения положительно оценивает жёсткую позицию Франции и Испании, а также отдельных городов, например, Сан-Франциско (штат Калифорния, США) в отношении материальной ответственности табачных производителей за загрязнение окружающей среды. Эти страны и города успешно внедрили «законодательство о расширенной ответственности производителей», в соответствии с которым табачная промышленность несёт ответственность за ликвидацию загрязнения, которое она создаёт.

ВОЗ настоятельно призывает страны и города последовать этому примеру, а также оказать поддержку фермерам, выращивающим табак, чтобы они перешли на выращивание устойчивых сельскохозяйственных культур, ввести высокие налоги на табак (которые могут также включать экологический налог) и обеспечивать предоставление услуг, помогающих людям отказаться от употребления табака.

В Узбекистане во Всемирный день без табака — 31 мая состоялся межведомственный круглый стол с участием парламентариев, представителей государственных органов, международных и общественных организаций, где обсуждались в том числе вопросы государственной политики в отношении ограничения распространения и потребления табака, сообщает УзА.

«В декабре 2021 года Законодательной палатой был принят новый закон „Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции“, который был разработан с учётом положений Рамочной конвенций Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и пакета мер MPOWER (комплекс мер по выполнению конкретных положений Рамочной конвенции — ред.)», — отметила член Комитета по охране здоровья граждан Законодательной палаты Кизилгул Косимова.

«Своевременное и полноценное одобрение закона Сенатом позволит защитить генофонд нации, оградить наших детей от начала употребления табачных и никотиновых изделий, сократить уровень употребления табачных изделий, сократить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний», — подчеркнула депутат.

«Когда мы участвовали в проверках, проводимых Агентством по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, сотрудники милиции привозили детей, страдающих зависимостью от курения», — рассказала о своём опыте пресс-секретарь агентства Дилбар Сиддикова. Она отметила, что продавцы табачных изделий, продающие их несовершеннолетним, не осознают проблему: «Их ребёнок, внук или близкий человек завтра может попасть в эту ловушку».

«Во время рейда в Чиланзарском районе Ташкента я была свидетелем, когда отец сказал, что откажется от своего ребёнка — по причине того, что пристрастие ребёнка к табаку и алкоголю настолько сильное, что применяя любые средства, они не могут помочь ему избавиться от зависимости. Поэтому мы все должны быть бдительными, чтобы защитить наших детей от этого зла», — подытожила представитель агентства.

В феврале Сенат предварительно обсудил закон «Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции», принятый Законодательной палатой в конце прошлого года. Он должен заменить действующий закон 2011 года.

В законе установлены новые нормы охраны здоровья молодёжи, не достигшей 21 года, от вредного воздействия табака и создание организационных и правовых условий для утверждения в обществе здорового образа жизни, отмечала пресс-служба Сената. В частности, в статье закона «Оборот табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина» устанавливается запрет на ввоз в Узбекистан и реализацию некурительной табачной продукции, в том числе никотиносодержащих некурительных изделий.

На этом мероприятии совместное предприятие «УЗБАТ А.О.» «высказало мнения и предложения о влиянии данной нормы на инвестиционный проект». «Участники отметили необходимость совершенствования документа с учётом предложений и замечаний, высказанных по закону», — сообщала без подробностей пресс-служба Сената.