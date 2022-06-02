«Я продолжаю спасать жизни» — генеральный менеджер управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды PETRONAS Нафиса Ходжаева

— Есть несколько способов переехать.
Первый — если вы получили работу и имеете рабочую визу или же являетесь прямым членом семьи — супругом, детьми, родителями — официально работающего резидента.
Во втором случае ва получаете право на dependent visa, которая даёт возможность проживания в стране и неограниченного въезда и выезда.
Однако с dependent visa вы не сможете официально работать. Работодатель несёт ответственность и предоставляет employment pass/dependent pass для членов семьи.
Из моего личного опыта рабочая виза выдаётся сроком минимум на один год и максимально на пять лет. Если вы покидаете компанию, работодатель приостанавливает действие вашей рабочей визы, и в течении определенного законодательством времени вы должны покинуть страну.
В связи с тем, что dependent visa привязана к рабочей, вышеупомянутое распространяется и на неё.
Для детей dependent pass действует только до 18 лет, то есть мои дети уже не имеют права получить её. Если они захотят приехать на срок более чем 30 дней, я могу подать на social pass которая даёт право на более длительное нахождение и проживание на территории Малайзии.
Другой способ — получение студенческой визы.
Её выдают на всё время учёбы. Виза обычно обновляется каждый год. Студенческая виза выдаётся и для обучающихся на языковых курсах.Туристическая виза.
Граждане Узбекистана могут въехать в Малайзию и нахождение в стране без визы до 30 дней. По истечении этого срока вы можете подать на extension, если у вас имеется причины для более длительного нахождения в установленном законодательством порядке.Вступление в брак с гражданином Малайзии
— ещё один способ переехать в Малайзию.
Также есть программа «Малайзия мой второй дом» — MM2H.
Детали можно найти на официальном сайте
. Однако, насколько я знаю, правила с прошлого года ужесточились. Программы не даёт права на работу.
Вид на жительство и гражданство получить очень сложно. Критерии для каждого случая индивидуальные. Например, вы высококвалифицированный специалист в своей сфере, и страна остро нуждается в вас.
Или же вы являетесь супругом/супругой гражданина Малайзии и прожили определенное количество лет в стране, свободно говорите на малайском языке и другие. Процесс довольно сложный и длительный. Многие иностранцы, которые прожили в Малайзии 15-20 лет, дальше получения ВНЖ не продвинулись.
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