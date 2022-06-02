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«Я продолжаю спасать жизни» — генеральный менеджер управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды PETRONAS Нафиса Ходжаева

Нафиса Ходжаева, генеральный менеджер управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды малазийской нефтегазовой компании PETRONAS — гостья проекта «Узбекистанцы за рубежом». Мы узнали, почему она оставила врачебную практику, как в корпорации относятся к вопросам гендерного равенства, и попросили дать несколько советов молодым людям.

В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Новый гость проекта — генеральный менеджер HSE Нафиса Ходжаева.
Нафиса Ходжаева родом из Ферганы. Окончила Андижанский государственный медицинский институт. После двух лет врачебной практики начала работать в международных некоммерческих организациях. Первой была «Врачи без границ», после «Корпус милосердия» и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

С 2006 года профессиональная деятельность Ходжаевой связана со сферой HSE (Health, Safety, Environment (Здоровье, Безопасность, Окружающая среда)), которая фокусируется на охране труда, здоровья и защите окружающей среды. Работала в российском проекте разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-2», одним из акционеров которого являлась британско-нидерландская компания Shell.

В 2009 году Ходжаеву приняли на позицию специалиста по охране труда и промышленной безопасности в PETRONAS Uzbekistan. Через три года повысили до начальника отдела. С 2013 года работает в головном офисе компании, который находится в башнях-близнецах PETRONAS в столице Малайзии — городе Куала-Лумпуре. Сегодня Нафиса Ходжаева является генеральным менеджером управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды PETRONAS. Она — первая узбекистанка на руководящей должности в компании, которая входит в рейтинг самых крупных компаний в мире по версии Fortune Global 500. PETRONAS юридически принадлежат все запасы нефти и газа Малайзии.
— Расскажите о своей жизни до переезда.
— Родилась в городе Фергане. Училась в школе №2 с углубленным изучением английского языка. Она довольно известная в долине. Среди выпускников — актёр Александр Абдулов.

С детства мечтала стать врачом. Не знаю, откуда взялась любовь к этой профессии, белому халату. В семье не было медицинских работников, мои родители — преподаватели. Как и многие дети в сознательном возрасте, я просто решила, что стану врачом.

Мечты, особенно детские, имеют обыкновение меняться вместе с интересами ребёнка. Сегодня он пилот, завтра инженер. Я своей мечте не изменила. С красным дипломом окончила Андижанский государственный медицинский институт, после два года работала в Ферганском областном роддоме.

Продолжать врачебную практику мне помешали переживания. Я сгорала на работе, переживая за каждого больного. Свою роль сыграл и характер. Я из тех, кто всегда ищет справедливость и ответ на вопрос «почему?». Например, почему в учебнике написано одно, а человек делает по-другому. В конце 90-х это не звучало так актуально, как сейчас. Скорее, на каких-то этапах моей жизни тяга к справедливости, правде даже мешала. Иногда казалось, что всё это и не нужно на самом деле.
Часто вспоминала слова нашего ректора Мамазоира Ахмедовича Хужамбердиева. Он учил, что врач — это профессия, в которой нужно уметь абстрагироваться, чтобы не сгореть на работе.
Видя мои переживания, советовал идти не в практику, лечить больных, а в науку, заниматься теорией.
— Как вы отнеслись к этому совету?
— Я понимала, что совет хороший. Тогда мне очень хотелось работать так, чтобы результаты были незамедлительными. Система же требовала гибкости, сговорчивости, где-то нужно было промолчать. Поэтому когда через два года после начала врачебной практики у меня появилась возможность устроиться в международную организацию «Врачи без границ», я, не задумываясь, написала заявление об уходе. При этом понимала, что в этот момент моя мечта о белом халате может навсегда разрушиться. С другой стороны, осознавала, что начинается новый этап, и нужно себя в нём попробовать.

Во «Врачах без границ» я работала в проектах, которые охватывали Ферганскую долину. Занималась вопросами health promotion, то есть информированием населения о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, а также формированием ответственного отношения к собственному здоровью. После работала в «Корпусе милосердия», Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Последняя реализовывала проекты в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Через года два-три с момента, как я завершила врачебную практику, у меня произошла встреча с коллегами из роддома. Мы поговорили. И я была благодарна тем людям, кто подписал моё заявление об уходе. Они помогли мне тем, что избавили от сомнений, правильно ли я поступаю, и поставили только перед одним выбором — идти вперёд.
— Расскажите, пожалуйста, каким образом на вашем пути появился российский проект разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-2»?
— В 2006 году Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приняла решение уйти из Узбекистана. Пока мы с супругом, врачом по образованию, думали, как быть дальше, друзья предложили нам работу в проекте «Сахалин-2». Сказали, что там нехватка врачей со знанием английского языка. Мы с мужем лёгкие на подъём. Двоих детей оставили родителям, а сами собрались и поехали, ничего не зная ни о проекте, ни об острове.
«Сахалин-2» — это крупнейший в мире комплексный проект разработки нефтегазовых месторождений и один из самых сложных в инженерном отношении. Включает в себя строительство и эксплуатацию технологических объектов мирового уровня для добычи и экспорта сырой нефти и природного газа, а также завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Оператор проекта — компания «Сахалин Энерджи», акционерами которой являются ОАО «Газпром», британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi. 28 февраля 2022 года Shell сообщила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2».
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На проекте «Сахалин-2» я начала работать медицинским врачом, но вскоре компания Shell пригласила меня на позицию заместителя директора по медицинским вопросам в сфере профессиональных заболеваний. Я перешла в их офис и стала курировать на проекте вопросы, связанные с охраной здоровья, труда, безопасностью окружающей среды.
Так началась моя деятельность в сфере HSE (Health, Safety, Environment), которая фокусируется на охране труда и защите окружающей среды. Обычно такой работой занимаются люди с инженерным бэкграундом или врачи, которые специализируются на профессиональных заболеваниях. Это, что называется, не rocket science (ракетостроение). Можно освоить.
Мне часто задают вопрос: почему вы столько лет учились на врача, но так им и не стали? Всегда отвечаю, что в компании, где я работаю, форма обращения «доктор» неотделима от моего имени. Я давно не веду врачебную практику, но продолжаю спасать жизни.
Нефтегазовая промышленность сопряжена с риском для здоровья и производственными травмами. Например, работники нефтегазовой отрасли имеют дело с оборудованием, которое создаёт высокие шумы. Если человек не имеет средств индивидуальной защиты или неправильно их использует, не соблюдает правила гигиены труда; если компрессоры не оснащены специальными перекрытиями, снижающими уровень шума, то возрастают риски нарушения слуховой системы. С годами могут развиться онкологические заболевания у сотрудников, которые заняты в производстве бензина. Он является высокотоксичным.

Важное значение имеют грамотная организация труда работников, мониторинг их состояния здоровья, который является своего рода проверкой на профпригодность к данной работе. Мы изучаем условия на производстве, анализируем, как можем контролировать все возможные риски.

Иногда случаются чрезвычайные происшествия: разрыв газопровода, пожар. На Сахалине, где зима длится девять месяцев, я узнала, что существуют понятия winterization, snow management, то есть «управление зимой». Впервые столкнулась с различными степенями обморожения, холодовыми травмами. Раньше такое видела только в фильмах.

Три года работы на проекте позволили получить колоссальный опыт. Рада, что свою карьеру в сфере HSE я начала в компании Shell, которая является одной из передовых в мире и формирует производственные стандарты в области охраны труда, здоровья и окружающей среды.
— Как вы начали работать в PETRONAS?
— Для меня, как матери, было большим испытанием видеть детей раз в год. Когда появилась информация о том, что PETRONAS открывает представительство в Узбекистане, и компания ищет кадры, я подала резюме. Согласилась даже на позицию ниже, чем занимала на Сахалине. Мне важно было вернуть в свою жизнь баланс, уравновесить роли работающей женщины и матери, супруги.

В PETRONAS Uzbekistan я проработала три года. С позиции специалиста по охране труда и промышленной безопасности выросла до начальника отдела. Программы, которые мы разрабатывали совместно с АО «Узбекнефтегаз» и внедряли, были довольно успешными. Из HSE-проектов, реализованных в Узбекистане, могу выделить проекты на газовом месторождении на мысе Урга в Каракалпакстане.

Когда компания приняла решение уйти из страны, 15 самых перспективных сотрудников из национального штата получили приглашение продолжить работу в головном офисе. Он находится в столице Малайзии — городе Куала-Лумпуре. Сейчас приходить на работу в башни PETRONAS кажется обыденностью, а тогда я даже представить себе такого не могла. Поэтому мне важно возвращаться в то время, оглядываться на путь, который прошла. Это вдохновляет!
Помню, как сильно меня впечатлила забота, которой нас, сотрудников из другой страны, окружили в компании. Коллеги-малазийцы приняли нас очень тепло, сама обстановка была располагающей.

В PETRONAS огромное внимание уделяется принципу diversity and inclusion (дословно «многообразие и инклюзия»). Он существует не только на бумаге, но и на практике. Благодаря этому сотрудники из разных стран чувствуют себя частью огромной компании. Только однажды я потеряла веру в себя, свои перспективы. Подумала, что дальше позиции senior manager (старшего менеджера) не поднимусь. Так интересно: в Узбекистане на людей в этой должности мы смотрели снизу вверх, а в Малайзии я почувствовала, что способна на большее. Я много трудилась, и компания, заметив мои усилия, дала мне такую возможность.

Многие из тех, кто приехал работать в Куала-Лумпур со мной, тоже занимают менеджерские должности. Мне очень приятно знать, что сегодня 12 узбекистанцев являются частью PETRONAS.
— Сегодня вы занимаете должность генерального менеджера управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды. Сколько времени вам понадобилось, чтобы подняться по карьерной лестнице?
— В головном офисе я работаю уже 9 лет. Подняться до высокой руководящей должности за это время считаю достижением. Многие малазийцы после 20-25 лет работы в компании заканчивают свою карьеру на позициях ниже.

Я не сидела на одном месте. Меня периодически перебрасывали на разные объекты. Иногда не знала, как на это реагировать, чего от меня хотят. Сейчас понимаю, что таким образом компания развивает своих сотрудников.

В 2018 году меня перебросили на один из крупнейших объектов PETRONAS и в инвестиционном плане, и в плане влияния — нефтяной комплекс Pengerang Integrated Complex (PIC). Это самая южная точка Малайзии. Многие местные сами там не бывали.

Больше года я с супругом провела в Пенгаране (муниципалитет в районе Кота Тингги малайзийского штата Джохор — ред.). Каждый день я ездила на работу на машине, потому что сам завод расположен далеко от города в связи с риском техногенной аварии.
На проекте я занимала должность главы безопасности. Моей задачей являлось обеспечение охраны труда. Это позиция инженерная, и для меня, как врача по образованию, назначение стало возможностью получить уникальный опыт.

В 2019 году, когда я вернулась в Куала-Лумпур, в компании готовили специальный выпуск журнала, посвящённый 45-летию PETRONAS. В управлении HSE решили, что там должна быть моя пенгаранская история, помимо биографии. Помню, коллеги меня расспрашивали, просили объяснить, как врачи могут заниматься охраной труда.
Врачи могут делать всё, даже быть премьер-министрами и президентами.
В пример я привела премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Он врач по образованию. Так что они меня поняли (улыбается).
— В Узбекистане вы работали в нескольких международных организациях. Чем отличается организация труда, коммуникации внутри коллектива в PETRONAS?
— Среда в PETRONAS абсолютно другая, потому что здесь сотрудники работают, как одна команда. У компании свой подход к выстраиванию отношений внутри коллектива. Он заключается в том, что все люди разные. Нас отличает образование, опыт, характер. У каждого свои сильные стороны, и именно на это компания делает акцент. Например, если человек силён в проектном планировании, он будет работать именно на этой позиции, чтобы максимально проявить свои сильные стороны.

Многие считают, что мотивация — это всегда материальная заинтересованность. Мой опыт говорит о том, что есть и другие вещи. Прежде всего, поощрение и благодарность за тот вклад, который вносит каждый сотрудник. На другой чаше весов — обратная связь. Мы всегда балансируем: говорим о поддержке и уточняем, что ещё мог бы сделать сотрудник, над чем поработать. Это даёт человеку возможность увидеть свои, может быть, слепые зоны, которые он мог развить.

В PETRONAS я особенно люблю ощущение колоссальной поддержки. У нас есть различные программы, развит тимбилдинг (набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде — ред.). В период пандемии компания уделяла огромное внимание поддержанию ментального здоровья сотрудников, сохранению здорового баланса между работой и семьёй в условиях, когда офисом стал дом.
— Вас когда-нибудь называли карьеристкой?
— Я не переживаю о том, что люди подумают о моей жизни, должности, которую занимаю. Всегда говорю своим сотрудникам: работайте от души, и ваши усилия вам вернутся. За признанием, должностями не надо гоняться. Карьера — это естественный и логичный процесс. Компания всегда заметит ваши старания. Я верю в это.

Как и в то, что девушки, женщины Узбекистана благодаря своему трудолюбию могут добиться огромных успехов не только на родине, но и за её пределами. Надеюсь, мой пример кого-нибудь вдохновит.

Меня радует, что президент Узбекистана уделяет большое внимание повышению роли женщин в управленческой сфере. Развитые страны стремятся к тому, чтобы процент женщин в политике на уровне принятия решений был не менее 30%. В Малайзии аналогичная ситуация.

— Как вы думаете, почему в современном мире сложно поднимать процент участия женщин в таких сферах, как политика, промышленность, наука?
— Думаю, это из-за того что общество видит нас больше домохозяйками, чем участницами общественной, государственной жизни. Сильны понятия «женщина-супруга», «женщина-мать».

Многие сферы, включая нефтегазовую отрасль, в которой я работаю, являются male-dominated, то есть преимущественно занята мужчинами. Однако в компаниях, где есть баланс между женщинами и мужчинами, прогресс и развитие идёт намного быстрее. Если мужчины, как правило, подходят к вопросу с позиции «это нужно сделать, потому что необходимо», то женщины задаются вопросом, насколько это необходимо. Мы руководствуемся и эмпатией. Поэтому компании, где есть баланс, чаще принимают более взвешенные решения.

PETRONAS уделяет большое внимание обеспечению гендерного равенства. Когда я только пришла в компанию, количество женщин, особенно в управленческой сфере, было не так высоко. В 2000-х компания ввела специальную программу Petronas Leading Women Network (PLWN), и роль женщин стала заметно выше.

Цель программы — сохранить женщин в компании. Практика показывает, что чаще увольняются замужние женщины, которые чувствуют, что нет прогресса в работе, повышения. В какой-то момент наступает демотивация, и они решают, что лучше заняться семейными вопросами, чем продолжать работать в компании. Эта программа помогает женщинам с амбициями и знаниями переходить на более высокие уровни.

Сегодня 28% сотрудников PETRONAS — женщины. Руководящий состав (позиции General Manager и выше) на 26% представлен женщинами.
— Как ваши близкие относятся к вашей работе, должности?
— Моя семья — источник безграничной поддержки, мотивации и главное моё достижение. Всегда говорю про мужа, что он мой персональный коуч. Это человек, который всегда рядом. Мы познакомились в институте. Вместе более 25 лет, чем я очень горжусь.

У нас двое детей. Сын окончил Университет Монаша (Monash University) в Мельбурне (Австралия). В прошлом году вернулся в Узбекистан, работает в Enter Engineering. Ему, как молодому специалисту интересно начать с белого листа, быть частью молодой компании.
Дочь решила продолжить нашу врачебную династию. Учится на врача-стоматолога в медицинском университете в Варшаве (Польша). Если сначала сомневалась, то к пятому курсу полюбила медицину. Уже может работать самостоятельно, как врач.

Со стороны, возможно, кажется, что мне повезло. Это не так. В нашей жизни тоже случались трудности. Мы живём вдали от родной страны, друг от друга. Не всегда есть возможность собраться на праздники, как это бывает на Навруз, поделиться радостью. Важно помнить, что семья — это не красивая картинка, а большой труд, терпение, умение смотреть на вещи позитивно.

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— Как часто вы приезжаете в Узбекистан?
— Один раз в год. В длительный отпуск.
— Возвращаться в Узбекистан не собираетесь?
— Сейчас однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Я точно знаю, что вернусь в Узбекистан, что хочу провести свою старость в родной стране. Когда это случится — вопрос времени.

Я очень люблю Узбекистан. Горжусь своей страной, всегда стараюсь рассказать иностранцам о Самарканде, Бухаре. Самое удивительное чувство — когда встречаешь людей, которые признаётся, что никогда не слышали об Узбекистане. В этот момент появляется ощущение, что я представляю страну и должна сделать всё, чтобы у собеседников остались позитивные, приятные впечатления, которые они захотели бы однажды превратить в воспоминания.
— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые хотят учиться за границей?
— Быть любознательными и искать возможности: образовательные программы, гранты. Во многих зарубежных университетах они есть.

Качественное образование должно быть мечтой и целью молодёжи, потому что жизнь за границей — это колоссальный опыт. Люди, которые получили образование за границей, имеют свежий взгляд и понимание того, как развиваться в контексте современного мира.
— Как можно переехать в Малайзию?
— Есть несколько способов переехать.

Первый — если вы получили работу и имеете рабочую визу или же являетесь прямым членом семьи — супругом, детьми, родителями — официально работающего резидента. Во втором случае ва получаете право на dependent visa, которая даёт возможность проживания в стране и неограниченного въезда и выезда.

Однако с dependent visa вы не сможете официально работать. Работодатель несёт ответственность и предоставляет employment pass/dependent pass для членов семьи.

Из моего личного опыта рабочая виза выдаётся сроком минимум на один год и максимально на пять лет. Если вы покидаете компанию, работодатель приостанавливает действие вашей рабочей визы, и в течении определенного законодательством времени вы должны покинуть страну.

В связи с тем, что dependent visa привязана к рабочей, вышеупомянутое распространяется и на неё.

Для детей dependent pass действует только до 18 лет, то есть мои дети уже не имеют права получить её. Если они захотят приехать на срок более чем 30 дней, я могу подать на social pass которая даёт право на более длительное нахождение и проживание на территории Малайзии.

Другой способ — получение студенческой визы. Её выдают на всё время учёбы. Виза обычно обновляется каждый год. Студенческая виза выдаётся и для обучающихся на языковых курсах.

Туристическая виза. Граждане Узбекистана могут въехать в Малайзию и нахождение в стране без визы до 30 дней. По истечении этого срока вы можете подать на extension, если у вас имеется причины для более длительного нахождения в установленном законодательством порядке.

Вступление в брак с гражданином Малайзии — ещё один способ переехать в Малайзию.

Также есть программа «Малайзия мой второй дом» — MM2H. Детали можно найти на официальном сайте. Однако, насколько я знаю, правила с прошлого года ужесточились. Программы не даёт права на работу.

Вид на жительство и гражданство получить очень сложно. Критерии для каждого случая индивидуальные. Например, вы высококвалифицированный специалист в своей сфере, и страна остро нуждается в вас.

Или же вы являетесь супругом/супругой гражданина Малайзии и прожили определенное количество лет в стране, свободно говорите на малайском языке и другие. Процесс довольно сложный и длительный. Многие иностранцы, которые прожили в Малайзии 15-20 лет, дальше получения ВНЖ не продвинулись.
Блиц
— Вам трудно вставать по утрам рано?

— О, да. Я не любитель вставать рано. Для меня это пять-шесть утра. Обычно встаю в 07:30. Когда есть необходимость, будильник срабатывает автоматически.

— Вы о чем-нибудь жалеете?

— На каком-то этапе мне хотелось продолжать врачебную практику. Это небольшое переживание. Оглядываясь назад, я понимаю, что приняла абсолютно правильное решение.

— Что может ввести вас в депрессию?

— Когда знаю, что приложила максимум усилий для того, чтобы что-то получилось, но не вижу результата, который ожидала. Я по натуре перфекционист, и такие рабочие моменты могут, конечно, ввести депрессию. К счастью, по той же причине они случаются редко, и большую часть времени я — позитивный человек.

— Где вы видите себя через 5 лет?

— Я продолжу работу в сфере HSE. У меня есть мечта. Не знаю, сбудется она через пять лет или через десять. Хотела бы заняться благотворительной деятельностью в сфере развития молодёжи, повышения роли женщин в обществе.

— В Узбекистане?

— В Узбекистане, скорее всего.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы попросили для Узбекистана?

— Побольше свежего взгляда, активного участия нашей молодежи в повседневной жизни. Чтобы молодые люди верили в себя, будущее нашей страны. И чтобы у нас получилось построить сильное развитое государство, на которое будут равняться.
Текст подготовила Виктория Абдурахимова.
Фотографии из личного архива Мадины Бердиевой.

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