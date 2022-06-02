«Я продолжаю спасать жизни» — генеральный менеджер управления по безопасности, охране здоровья и окружающей среды PETRONAS Нафиса Ходжаева

— Я понимала, что совет хороший. Тогда мне очень хотелось работать так, чтобы результаты были незамедлительными. Система же требовала гибкости, сговорчивости, где-то нужно было промолчать. Поэтому когда через два года после начала врачебной практики у меня появилась возможность устроиться в международную организацию «Врачи без границ», я, не задумываясь, написала заявление об уходе. При этом понимала, что в этот момент моя мечта о белом халате может навсегда разрушиться. С другой стороны, осознавала, что начинается новый этап, и нужно себя в нём попробовать.



Во «Врачах без границ» я работала в проектах, которые охватывали Ферганскую долину. Занималась вопросами health promotion, то есть информированием населения о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, а также формированием ответственного отношения к собственному здоровью. После работала в «Корпусе милосердия», Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Последняя реализовывала проекты в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.



Через года два-три с момента, как я завершила врачебную практику, у меня произошла встреча с коллегами из роддома. Мы поговорили. И я была благодарна тем людям, кто подписал моё заявление об уходе. Они помогли мне тем, что избавили от сомнений, правильно ли я поступаю, и поставили только перед одним выбором — идти вперёд.