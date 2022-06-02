Военная прокуратура Карши начала доследственную проверку по факту смерти солдата, проходившего срочную военную службу в воинской части в Кашкадарьинской области, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

«Это дело будет тщательно, всесторонне, полностью и объективно расследовано, и о результатах будет сообщено дополнительно», — отметил представитель ведомства.

В четверг Kun.uz сообщил о смерти 18-летнего Руслана Кидиралиева, который 8 апреля был призван на срочную военную службу в Кашкадарью.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть призывника наступила в результате «хронической ишемической болезни сердца, гипертрофии сердца, кардиосклероза, аортального и коронарного атеросклероза». При обследовании выявлены осложнения «острой сердечной и сосудистой недостаточности, отёк головного мозга и легких».

Однако родственники погибшего не верят этой информации, пишет издание. По словам родителей, если бы у их сына было какое-либо хроническое заболевание, это должны были выявить в ходе медицинского осмотра и не призывать его в армию.

Отец юноши Ринат Саулетов заявил, что не стал бы отправлять сына в армию, если бы он был болен.

«Я послал его, потому что он сказал: „Отец, я хочу служить своей стране, я хочу исполнить свой долг мужчины“. В противном случае я мог бы заплатить и отправить его на месячную службу. Теперь я жалею об этом», — сказал он.

Мать погибшего Гульзира Саулетова также сообщила, что Руслан Кидиралиев никогда не жаловался на болезни сердца.

«У меня на руках есть медицинская карта, которая велась с детства до ухода в армию, которая доказывает, что у сына не было хронических заболеваний. Его также признали здоровым, когда он прошёл медицинское обследование перед армией… Сын сказал мне, что одного из призывников, которые вместе с ним проходили обследование, отправили обратно, потому что у него чуть учащённо билось сердце. С Русланом такого не было», — рассказала она.

Женщина заявила, что совсем не верила, что его призовут в армию. «Когда ему было 10 лет, его рука была сломана и зажила неправильно. У нас также было две операции на вене (варикоз — ред.). Вот почему мы не верили, что его призовут. Мы никому не давали денег и не пользовались помощью знакомых для прохождения медкомиссии. В прошлом году мы слышали, что людей даже за деньги нельзя было в армию отправить. Поэтому мы были удивлены, что моего сына взяли на службу», — отметила Гульзира Саулетова.

Отец призывника утверждает, что у сына были синяки на теле, а также сломаны рёбра. Однако в медицинском свидетельстве о смерти сведений об этом нет.

По данным Kun.uz, погибший звонил матери 28 мая и с радостью сообщил, что «командиры не бьют его уже два дня». Выяснилось, Руслан Кидиралиев сообщал о побоях со стороны командиров матери и отцу, когда принимал военную присягу.

Ринат Саулетов заявил, что вопрос был закрыт после того, как он, испытавший на себе тяготы военной службы, сказал сыну: «Возможно, ты сам виноват. Просто так, наверное, бить не будут». Родители предположили, что синяки на теле сына появились в результате побоев, и считают, что это и стало причиной его смерти.

Родители описывают Руслана как «простого, наивного и доброго юношу с мягким характером», который никогда ни с кем не конфликтовал.

Утром 29 мая мужчина, представившийся командиром солдата, сообщил отцу Руслана, что состояние его сына резко ухудшилось и он был госпитализирован в больницу. Однако к тому времени он был уже мёртв.

Kun.uz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщил, что Руслан потерял сознание 29 мая в 7:40 во время утренней переклички перед завтраком. В 7:55 у солдата, доставленного в Каршинский военный госпиталь, была зафиксирована биологическая смерть.

Однако издание называет эту информацию сомнительной, поскольку дорога от воинской части до госпиталя занимает 25−30 минут, а при быстрой езде — 20 минут.

«Поэтому весьма сомнительно, чтобы солдат, потерявший сознание в 7:40, был доставлен в военный госпиталь за 15 минут даже без оказания первой помощи», — говорится в статье.

Кроме того, командир сообщил отцу погибшего, что Руслан потерял сознание в столовой воинской части, а не во время переклички.





Отец срочника сказал, что группа крови его сына была II отрицательная, но на его военной форме, которую принесли военнослужащие, указана I положительная группа. При этом во время воинской присяги на форме сына была указана III отрицательная группа.

«Как такое может быть? Если завтра с солдатами что-то случится, если им придётся делать переливание крови, а если солдат не в сознании, переливание крови сделают на основании информации на одежде. Что будет, если кто-то погибнет в результате неправильного переливания?! В воинской части в Ханабаде я был свидетелем того, что группа крови была указана неправильно не только у моего сына, но и у других солдат. Когда я спросил сына о причине этого, он сказал, что они носят форму, которая им подходит по размеру. Другой формы нет», — рассказал Ринат Саулетов.

Гульзира Саулетова также сообщила, что 28 мая — за день до смерти — её сын получил на карту двухмесячную зарплату и отправился в магазин, чтобы погасить долг.

«Обычно он звонил мне и спрашивал, получила ли я смс. У него была пластиковая карта, привязанная к моему номеру. Он позвонил, сказал, что собирается в этот день в магазин, но не позвонил, когда вернулся оттуда. Моё сердце почувствовало что-то неладное. Мы подозреваем, что в ту ночь что-то произошло и что это может быть связано с деньгами на карте», — заявила она.

По словам родственников погибшего, сейчас неизвестно, где находится пластиковая карта, в чьих она руках и что случилось с бывшими на ней деньгами.