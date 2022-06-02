Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения по уголовному делу об июньских событиях 2010 года, сообщил его адвокат Сергей Слесарев изданию 24.kg.

Напомним, в 2020 году Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет и 2 месяца тюрьмы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Теперь же экс-президента обвиняют в злоупотреблении должностным положением по делу о массовых беспорядках в июне 2010 года. «Его обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал», — отметил адвокат.

В Кыргызстане в 2010 году действовало временное правительство, сформированное за несколько месяцев до трагических событий. В него вошли 14 человек, в том числе Роза Отунбаева (глава временного правительства), Алмазбек Атамбаев (первый заместитель), Темир Сариев и Азимбек Бекназаров (заместители), Дамира Ниязалиева (министр здравоохранения). Эмильбек Каптагаев был руководителем аппарата ВП.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса страны. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства.

Напомним, 10 июня 2010 года в Оше на юге Кыргызстана произошли столкновения между кыргызскими и узбекскими этническими группами, повлекшие многочисленные жертвы. По официальным данным, было зарегистрировано 442 смерти, однако СМИ страны сообщали более чем о 2000 погибших.

Узбекистан в дни трагических событий принял около 100 тысяч беженцев с юга Кыргызстана.

МИД Узбекистана в своем заявлении тогда подчеркнул: «Безнаказанные факты убийств, насилия, погромов, поджогов и грабежей мирного населения, совершаемые со стороны бандитских группировок на улицах и в домах города Ош, не могут не вызывать чувство возмущения со стороны всей мировой общественности. Особенно чувство нетерпимости и серьёзную тревогу вызывает то обстоятельство, что все эти носящие массовый характер убийства, грабежи и поджоги домов имеют место по отношению к узбекской диаспоре, проживающей в городе Ош и Ошской области».

Позже первый президент Узбекистана Ислам Каримов, комментируя события, отметил: «Я категорически против утверждений о том, что случившееся было вызвано противостоянием между узбекскими и кыргызскими этническими группами. В этом не виноваты ни узбеки, ни кыргызы».

По его мнению, причиной трагических событий на юге Кыргызстана стали «подрывные действия, организованные и управляемые извне». «Силы, организовавшие диверсию, стремились втянуть Узбекистан в это противостояние», — сказал Ислам Каримов.