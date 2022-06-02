Баходир Ганжиевич Абдикаримов назначен директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия, сообщило УзА.

Ранее он работал начальником одного из отделов Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Предыдущий глава агентства Шахриёр Нуруллоев был освобождён от должности 30 мая, спустя 5,5 месяцев после назначения.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития было образовано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.