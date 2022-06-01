Престижная номинация «Лидер страхового рынка Узбекистана» была вручена компании «Узбекинвест» на ежегодной премии «Бренд года 2021», организатором которой является Маркетинговая ассоциация Узбекистана. В 2022 году масштабное и яркое мероприятие с успехом прошло 21 мая в отеле Hyatt Regency Tashkent.

Премия «Бренд года 2021» — ежегодная премия Маркетинговой ассоциации Узбекистана, которая в 2022 году проводилась в пятый раз. Премией награждаются успешные бренды, имеющие наиболее эффективные маркетинговые достижения на рынке Узбекистана за прошедший год.

Наряду с полученной номинацией — «Лидер страхового рынка Узбекистана» — на премии «Бренд года 2021» компания «Узбекинвест» также заняла почетное III место по итогам открытого голосования конкурса брендов 2021 года по направлению «Финансы», которое впервые выделено в премии.

Получение номинации «Лидер страхового рынка Узбекистана» стало результатом принятых стратегических решений и той последовательной работы, которую «Узбекинвест» провел в 2021 году.

Первое место по сбору страховых премий на рынке Узбекистана

По итогам 2021 года страховая компания «Узбекинвест» сохранила первое место по сбору страховых премий на национальном страховом рынке, обеспечив валовый сбор страховых премий в размере 385 млрд сумов и рост объемов в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Активная деятельность по продвижению страховых продуктов среди широких слоев населения и представителей бизнеса, позиционирование бренда «Узбекинвест» как надежной страховой компании позволили за последние пять лет увеличить клиентскую базу в пять раз, что составляет около 1 млн клиентов.

Операции на международном рынке страхования

«Узбекинвест» за последние три года стал активным, признанным и авторитетным участником международного рынка страхования. Одним из ключевых достижений компании в 2021 году стало динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках страхования и перестрахования. В результате активного вхождения компании на международный рынок страхования Lloyd’s, по итогам 2021 года обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 20 млн долларов, что в три раза больше аналогичного показателя в 2020 году.

«Узбекинвест» по данному показателю занимает первую позицию на страховом рынке Узбекистана, обеспечивая сбор премий по входящему перестрахованию (экспорт услуг) в размере 15,5 млн долларов.

При этом за последние пять лет доля экспорта услуг в страховом портфеле компании возросла с 0,1% до 43%.

Страхование национальных экспортеров

В 2021 году компанией «Узбекинвест» национальным экспортерам была предоставлена страховая защита в размере 1,8 млрд долларов, что составило 33% покрытия несырьевого экспорта Узбекистана. Рост по отношению к итогам 2020 года составил 115%. При этом, начиная с 2016 года, объемы предоставленной страховой защиты национальным экспортерам возросли в 16 раз.

В рамках комплексного страхования имущества, ответственности и бизнеса экспортеров в 2021 году «Узбекинвест» обеспечил сбор страховых премий в размере 28 млрд сумов.

«Узбекинвест» заключил более 40 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании с одними из ведущих мировых государственных экспортно-кредитных агентств, в том числе с ЭКСАР (Россия), NEXI (Япония), Sinosure (Китай), KSure (Южная Корея), UK Export Finance (Великобритания), Coface (Франция), SACE (Италия), ICIEC и Export Credit Etihad Credit Insurance (ОАЭ).

Международные финансовые рейтинги

Надежность и финансовая устойчивость компании в 2021 году в очередной раз были подтверждены одними из ведущих международных рейтинговых агентств. «Узбекинвесту» присвоены одни из высоких рейтингов среди финансовых организаций Узбекистана.

В феврале 2021 года компанией был получен международный кредитный рейтинг на уровне «bb» с прогнозом «стабильный» от A.M. Best Company (США). «Узбекинвест» при этом стал одной из первых организаций Узбекистана, получившей международный рейтинг от данного агентства, который был вновь подтвержден в марте 2022 года.

Агентством Moody’s Investors Service Ltd. в январе 2022 года был подтвержден рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «Ba3» с прогнозом «стабильный».

Цифровые решения

Для расширения предоставления страховой защиты в регионах Узбекистана и развития агентской сети компании «Узбекинвест» разработал современное мобильное приложение, которое интегрировано с базами электронного правительства с применением современных сервисов по автоматическому сканированию документов и идентификации клиентов для оформления электронных полисов с мобильного устройства страхового агента.

«Узбекинвест» разработал также инновационную цифровую и мобильную платформу для онлайн-продажи страховых продуктов Insurance.uz. На сайте или в мобильном приложении можно при помощи электронных систем оплаты приобрести в режиме онлайн такие цифровые продукты, как е-ОСАГО, страхование от несчастных случаев, «Мой дом», ДСАГО и страхование путешественников.

В 2021 году посредством данной платформы было реализовано более 23 тысяч электронных полисов, и по итогам 2021 года «Узбекинвест» занял лидирующую позицию в реализации е-полисов по обеспечению страховой защитой автовладельцев, при этом доля компании на отечественном рынке страхования составила 46% всего рынка продаж электронных полисов.

Профессиональный рост и повышение квалификации

В получении ведущих позиций на рынке страхования немалую роль играет уделение высокого внимания руководством компании повышению квалификации и знаний сотрудников, агентов и населения в целом.

В частности, для повышения уровня знаний и профессионализма работников, а также страховых агентов компании, «Узбекинвест» создал и запустил платформу непрерывного обучения moodle.uzbekinvest.uz на базе «Школы страхования». Данная платформа предоставляет возможность бесплатно пройти обучение в режиме онлайн для получения квалификации страхового агента. На текущий момент им активно пользуются около 500 пользователей.

Академия страхования была открыта с целью повышения квалификации руководящего состава компании. На данный момент были проведены тренинги с 10 экспертами мирового класса.

При этом ведущие сотрудники компании активно участвуют в научных и прикладных исследованиях по развитию и реформированию страхового рынка. Совместно с НУУ им. М. Улугбека создан инновационный центр страхования, а с Ташкентским финансовым институтом при головном офисе страховой компании «Узбекинвест» образован филиал кафедры «Страховое и пенсионное дело», где студенты получают необходимые знания по теории и практике страхового дела.

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