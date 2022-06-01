На полях зерновых культур начался сбор урожая, и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды призвал население, фермеров и руководителей организаций Узбекистана не сжигать растительные остатки на полях.

Сжигание растительных остатков ведёт к резкому ухудшению плодородия почв, так как пламя выжигает микроэлементы, содержащиеся в плодородном слое почвы, предупреждают в ведомстве.

Помимо снижения бонитета (показатель производительности почвы) сельскохозяйственных земель, сжигание стерни сопровождается выбросами в атмосферу оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, оксида серы и других вредных для здоровья человека загрязняющих веществ.

Поджог стерни на полях также может вызывать неконтролируемые пожары, при которых могут пострадать люди или произойти потери ещё не собранного урожая.

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В Госкомэкологии напомнили, что согласно части 3 статьи 88 Кодекса об административной ответственности сжигание стерни, сухих листьев и веток деревьев либо других растительных остатков на полях и в населённых пунктах, приводящее к загрязнению атмосферного воздуха вредными веществами, влечёт наложение штрафа на граждан от трёх до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчётных величин.