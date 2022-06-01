Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана Асаджон Ходжаев 31 мая провёл встречу с президентом медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флаем и руководителем узбекской службы радиостанции — «Озодлик» — Пахлавоном Тургуновым (Пахлавон Содик). Об этом сообщила пресс-служба АИМК.

Представители агентства проинформировали главу зарубежного СМИ о либерализации информационной сферы в Узбекистане, а также последовательных реформах в сферах свободы слова и прессы, обеспечения открытости государственных органов, говорится в сообщении. Отмечалось, что в стране «созданы необходимые условия для эффективной работы зарубежных СМИ».

Стороны также обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения, в частности, «соответствия материалов, готовящихся и публикуемых радио „Озодлик“ законодательству Узбекистана и нормам журналистской этики». Состоялся обмен мнениями о «возможных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы устранить эти проблемы».

Обсуждался также вопрос аккредитации представителей «РСЕ / РС» в Узбекистане. Достигнута договорённость рассмотреть связанные с этим вопросы на последующих встречах, отметили в АИМК.

Днём ранее о встрече с представителями радиостанции сообщил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

Фото: Комил Алламжонов.

«У нас состоялась теперь уже личная встреча (до этого была онлайн-встреча — ред.) с президентом и главным исполнительным директором медиакорпорации „Радио Свободная Европа / Радио Свобода“ Джейми Флаем и главным редактором узбекской службы „Озодлик“ Пахлавоном Содиком. На встрече мы обсудили возможность сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам для обеих сторон», — отметил он.

«РСЕ / РС» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США. Компания распространяет информацию для аудитории в 23 странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, Центральной и Южной Азии на 27 языках.

«Миссия медиакорпорации, редакционная независимость которой закреплена в законодательстве США, состоит в предоставлении сбалансированной информации аудиториям в тех регионах мира, где свобода слова и печати затруднены действиями правительств», — сообщается на сайте радиостанции, который в Узбекистане недоступен уже много лет.

Джейми Флай — специалист в области внешней политики. Работал в фонде Германа Маршалла и Конгрессе США, занимал разные посты в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны США. Он был назначен президентом «РСЕ / РС» в августе 2019 года. В июне 2020 года объявил об отставке. Решение об увольнении принял тогдашний глава попечителя «РСЕ / РС» — Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк. В феврале 2021 года он был вновь назначен президентом и главным исполнительным директором медиакорпорации.