Министерство туризма и культурного наследия и хокимияты к июлю внедрят программу «Путешествие в прошлое», предусматривающую экскурсии для учащихся и студентов, престарелых, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий граждан в музеи и исторические достопримечательности Узбекистана. Запуск программы «Путешествие в прошлое» предусмотрен постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию сферы услуг в музеях» от 27 мая.

Годовой календарный план выставок и культурно-просветительских мероприятий в государственных музеях будет публиковаться на сайте Минтуризма, Агентства культурного наследия и культурного наследия.

По программе «Путешествие в прошлое» люди с инвалидностью и граждане, включённые в «железную», «женскую» и «молодёжную» тетради, посещают государственные музеи на бесплатной основе, говорится в постановлении.

До 50% расходов на проживание студентов государственных вузов могут покрываться за счёт внебюджетных средств последних, расходы на проживание учащихся школ и людей с инвалидностью — за счёт дополнительных источников местных бюджетов. В рамках «Путешествия в прошлое» гостиницам и отелям рекомендовано предоставлять скидки и проводить акции.

Расходы граждан, занесённых в указанные выше социальные тетради, на железнодорожные билеты и проживание в средствах размещения покрываются в полном объёме за счёт средств фондов указанных тетрадей.

Постановлением внедряется практика ежегодной покупки госорганизациями и учреждениями билетов в музеи для своих работников и членов их семей за счёт внебюджетных средств, средств профсоюзного комитета и других источников.

Правительство утвердит целевые показатели параметры программы «Путешествие в прошлое» на 2022 год в двухмесячный срок. В последующем их будут утверждать ежегодно до декабря.