С 1 июня цена формового хлеба в магазинах Ташкента повысилась с 1600 до 2800 сумов. В некоторых магазинах она достигает 3000 сумов.
Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии, на которых рядом с новой ценой нарисованы грустные смайлики или размещена надпись: «Не ругайся, не я повысил цену».
Стоимость буханки практически не менялась с сентября 2018 года, когда было отменено регулирование цен на неё. Тем не менее, правительство продолжало субсидировать цену.
В марте мы писали, что самая высокая средняя цена на формовой хлеб наблюдалась в Хорезмской области — почти 3000 сумов, самая низкая — в столице — 1600 сумов.
11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно. Реформа предполагает отмену продажи удешевлённой муки. В связи с этим правительство приняло меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. В конце мая президент подписал постановление о выплате разовой материальной помощи пенсионерам и нуждающимся в социальной защите.
Samir Rakhim
Ничего страшного. Наш народ все стерпит. Можно и 6000 тыс делать. Народ трудолюбивый, на лепешку заработаем. А курорты фиг с ними. Главное крыша над головой
Марина Смирнова
По 400тысяч выдал. С такими ценами нужно по 4 миллиона выдавать. Чтоб люди кони не двинули.
zorro zorro
“.. правительство продолжало субсидировать цену.(на буханку)“. Если правительство не может обеспечить население рабочими местами с достойной заработной платой, то должна уйти в отставку или продолжать субсидировать цену на социальный хлеб!!!
Равшан Мухаммадиев
Я уж думал после новостей про повышение света и газа ничему не удивлюсь. Ан нет, недооценил чиновников. Про свет, газ за месяц начали писать. А тут вот сюрприз утренний. Прям к завтраку.
alex kramer
А кто там заикнулся, что переход на рыночные цены не скажется на повышении цен на хлеб? Можно пожалуйста этого человека на всеобщее обозрение? Пусть теперь скажет об этом. Не на 100-200 сум подорожал, как обычно, а более чем на 1000. Жирно не будет там инициаторам? Или мы стали получать зарплаты как в Европе?
Shukhrat Zulunov
Пока регионы покупали хлеб по рыночной цене Ташкент жировал. Наконец это прекратили.