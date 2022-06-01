С 1 июня цена формового хлеба в магазинах Ташкента повысилась с 1600 до 2800 сумов. В некоторых магазинах она достигает 3000 сумов.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии, на которых рядом с новой ценой нарисованы грустные смайлики или размещена надпись: «Не ругайся, не я повысил цену».

Стоимость буханки практически не менялась с сентября 2018 года, когда было отменено регулирование цен на неё. Тем не менее, правительство продолжало субсидировать цену.

В марте мы писали, что самая высокая средняя цена на формовой хлеб наблюдалась в Хорезмской области — почти 3000 сумов, самая низкая — в столице — 1600 сумов.

11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно. Реформа предполагает отмену продажи удешевлённой муки. В связи с этим правительство приняло меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. В конце мая президент подписал постановление о выплате разовой материальной помощи пенсионерам и нуждающимся в социальной защите.