В Узбекистане с 1 июля будет организована общенародная акция «Мой вклад в национальное наследие» для популяризации приобретения государственными музеями культурных ценностей у населения. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 27 мая.

С 1 июля ежегодно государственные музеи будут получать по 3 млрд сумов за счёт средств госбюджета, выделенных Фонду культурного наследия на сферу культурного наследия и музеев, для приобретения созданных в годы независимости и имеющих высокую художественную ценность произведений изобразительного и прикладного искусства и других культурных ценностей. Как будет определяться художественная ценность произведений, в документе не уточняется.

Музеи, соответствующие государственным музеям в регионах, получат на эти цели по 500 млн сумов из бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента.

Музеи будут проводить ежегодные выставки культурных ценностей, приобретённых у населения, информация о них должна регулярно размещаться на сайтах Агентства культурного наследия и государственных музеев.

До конца года Агентство по культурному наследию должно выработать план по цифровизации приёма и приобретения культурных ценностей у населения. Деятельность граждан, активно участвующих в выявлении и передаче в госмузеи произведений искусства и других ценностей, будут поощрять.

Постановлением также запланировано создать в госмузеях новые экспозиции по истории государственности узбекского народа, жизни и деятельности великих мыслителей на средства местных бюджетов и Фонда культурного наследия.

Согласно адресному плану, экспозиции «Основные этапы истории узбекского народа», «Первый Ренессанс в истории человечества», «Второй Ренессанс в истории человечества» появятся в Государственном музее истории Узбекистана. В Музее истории Ташкента создадут экспозиции «Древний Ташкент (материальная культура Ташкентского оазиса)», «Ташкент в период Первого и Второго Ренессанса», в Государственном музее природы — «Вклад мыслителей Востока в развитие точных и естественных наук». Всего в адресном плане новых экспозиций 22 музея.