2 июня Oxbridge International School приглашает на День открытых дверей. В частной школе Oxbridge International School открыт набор на 2022−2023 учебный год для детей от 1,5 до 18 лет.





Oxbridge International School — это передовая частная школа в Узбекистане, предлагающая на выбор две отдельные программы обучения:

международная англоязычная программа International Baccalaureate для детей от 4 до 16 лет;

общеобразовательная школа и детский сад для детей с 1,5 лет с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями.

Международное отделение Oxbridge аккредитовано международной организацией IBO, что помогло официально стать IB World School. Здесь представлены программы начальной, средней и старшей школ.

Общеобразовательная школа и детский сад Oxbridge проводит обучение согласно государственным стандартам. Уроки английского языка проводятся иностранными учителями (носителями языка) в большом объеме, занятия проходят ежедневно.





На Дне открытых дверей вы сможете ознакомиться с программами обучения в международной и в русскоязычной секциях Oxbridge International School, подробно узнать об условиях поступления и обучения, а также лично познакомиться с руководящим составом школы и задать все интересующие вопросы.

В программу входят экскурсии по международной и русскоязычной секциям, презентация международной и русскоязычной секций, кофе-брейк, консультации с администрацией и многое другое.

Для поступления в школу будущему ученику нужно пройти входное тестирование по следующим предметам:

английский язык;

математика;

русский язык и литература (русскоязычная секция);

собеседование (международная секция).

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

Сайт: oisuzbekistan.com

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