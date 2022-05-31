2−4 июня состоится визит в Узбекистан действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках визита планируется проведение переговоров в парламенте, Министерстве иностранных дел, а также ряда встреч, на которых будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ и двусторонних узбекско-польских отношений.

Пресс-служба ОБСЕ дополняет, что Збигнев Рау встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, и. о. главы МИДа Владимиром Норовым и руководителями Сената и Законодательной палаты Танзилой Нарбаевой и Нурдинжоном Исмоиловым.

Збигнев Рау также планирует посетить Самарканд.