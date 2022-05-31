28 мая в АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» состоялось очередное общее собрание акционеров банка.

В ходе заседания был заслушан годовой отчет руководства банка по итогам 2021 года. Активы АО «Узнацбанк» на 1 января 2022 года составили 89,9 трлн сумов, кредитный портфель — 74 трлн сумов, собственный капитал — 14,8 трлн сумов, привлеченные депозиты — 22,1 трлн сумов. Плановые показатели банка за указанный период перевыполнены.

Также в ходе заседания был заслушан отчет международной аудиторской организации Ernst & Young о деятельности банка по итогам 2021 года.

На заседании был утвержден новый состав наблюдательного совета банка. В качестве нового независимого члена наблюдательного совета был утвержден Стюарт Лоусон, старший советник Ernst & Young по России и СНГ.

В соответствии с требованиями закона Узбекистана «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» был также рассмотрен вопрос о продлении трудовых договоров с председателем и членами правления АО «Узнацбанк». Акционеры банка единогласно одобрили продление трудовых договоров с председателем правления и членами правления.

В завершение встречи акционерами были определены задачи по ускорению процесса трансформации, реализации долгосрочной стратегии развития, а также установлены цели по улучшению финансовых показателей банка.

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