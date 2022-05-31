С 1 июня вторые вестибюли (вход и выход) на станциях Ташкентского метрополитена «Хамид Олимжон», «Пушкин», «Мирзо Улугбек», «Ойбек», «Беруни», «Абдулла Кодирий», «Новза», «Ташкент», «Kосмонавтов», «Чорсу», «Тинчлик», «Туркистон», «Шахристон», «Бодомзор» и «Минор» будут обслуживать пассажиров с 5:00 утра до 00:00 ночи. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

До этого вторые вестибюли работали с 7:00 до 19:00, что создавало неудобства для пассажиров.