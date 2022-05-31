Сенат на пленарном заседании 28 мая одобрил закон «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией», а также поправки в ряд законодательных актов «в связи с совершенствованием системы обеспечения равенства и прозрачности в земельных отношениях, надёжной защиты прав на землю и превращению их в рыночный актив».

Проект закона в был разработан Министерством юстиции и выставлен на обсуждение в апреле прошлого года. В декабре 2020 года в Земельный кодекс были внесены поправки, согласно которым решение об изъятии земли принимают кенгаши народных депутатов после обсуждения с собственниками, а снос возможен только после полной выплаты компенсации за недвижимость.

Министерство юстиции называло будущий закон документом прямого действия. Он направлен на усиление защиты прав и законных интересов владельцев земельных участков, должен ввести исчерпывающий перечень конкретных оснований для изъятия, усложнить процедуры и установить «беспрецедентные стандарты» прозрачности процесса, сообщал тогда Минюст.

Председатель Сената Танзила Нарбаева сообщила на пленарном заседании результаты опроса, проведённого среди населения по вопросам изъятия земли и выплат компенсаций.

«Я хотела бы привести несколько цифр. По результатам национального индекса верховенства закона в отношении неприкосновенности права частной собственности в 2020 году госорганами были выявлены 617 нарушений законодательства», — сказала она. Участниками опроса по неприкосновенности частной собственности стали более 20 тысяч человек. Из опрошенных 35% столкнулись с изъятием участков для государственных общественных нужд, 45% респондентов заявили, что на их территории практика изъятия участка осуществляется не в соответствии с законодательством, 29,5% участников указали, что не получили достаточную компенсацию, 6,5% — что вообще не получили компенсацию, указала глава Сената.

«Численность населения растёт, развиваются территории, создаются новые районы, города. Жизнь требует развития социально-экономической инфраструктуры: строительства общественных зданий, дорог, мостов — это всё тоже входит в нужды населения. Поэтому необходимо рассматривать эти вопросы. Этот закон послужит не только укреплению прав граждан на землю, но и обеспечит открытость, прозрачность и справедливость в изъятии принадлежащих им участков для общественных нужд», — отметила Танзила Нарбаева.

«Закон „О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд с компенсацией“ положит конец мучающим народ самовольным изъятиям земли и сносам со стороны государственных организаций», — написала Танзила Нарбаева в своём Telegram-канале.

Русланбек Давлетов. Фото: Пресс-служба Сената.

Глава Минюста Русланбек Давлетов, выступая на заседании, отметил, что новый законный механизм будет реализован только путём продажи земли на аукционе, она больше не будет выделяться бесплатно.

«Теперь земля не будет выдаваться. Только продаваться. Если государство захочет помочь кому-либо из нуждающихся, пусть даёт деньги, купит её для него или компенсирует деньги при участии в аукционе — такая идея формируется сейчас», — сказал министр.

Новый закон установил процедуры изъятия для общественных нужд земельного участка или его части, принадлежащего физическим и юридическим лицам на праве собственности, постоянного пользования или временного пользования, и предоставления компенсации правообладателям данного земельного участка и расположенных на нём объектов недвижимости. Закреплён перечень обстоятельств, на основании которых производится изъятие, и введён запрет трактовать изъятие земельных участков для каких-либо иных целей как изъятие для общественных нужд.

Предусматривается возмещение лицам, владеющим добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет недвижимостью, стоимости данного объекта недвижимости в случае подтверждения уплаты налогов на этот объект при отсутствии права на землю, находящуюся на территории, попавшей под снос, сообщает пресс-служба Сената.

Согласно закону, должны быть образованы компенсационные комиссии при Жокаргы Кенесе Каракалпакстана и местных кенгашах народных депутатов. Они должны будут обеспечить ведение регулярного мониторинга за своевременным предоставлением компенсаций в полном объёме и учёта предоставленных компенсаций.

При выявлении случаев несвоевременного и неполного предоставления компенсаций компенсационные комиссии будут вносить информацию соответственно в Жокаргы Кенес Каракалпакстана или местный кенгаш.

Закон определяет виды и источники компенсации земель, которые изымаются для общественных нужд. Видами компенсации являются денежные средства, в том числе для временной аренды жилых и нежилых помещений, а также предоставление в собственность другого объекта недвижимого имущества.

В законе установлено, что в целях создания благоприятных условий для правообладателей и членов их семей, проживающих в одной махалле или на одной улице, а также сохранения культурных ценностей по желанию правообладателей им могут быть предоставлены новые дома (квартиры в одном многоквартирном доме), расположенные в одной махалле или улице.

Фото: Пресс-служба Сената.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защиты прав на землю и превращению их в рыночный актив» вносятся поправки в Гражданский, Земельный, Градостроительный и Бюджетный кодексы, а также в 20 законов, в том числе «О государственном земельном кадастре», «О государственной власти на местах», «Об оценочной деятельности», «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» и другие.

Согласно дополнительной норме, вносимой в Земельный кодекс, органы по кадастру при выявлении случаев нецелевого использования земельных участков вносят в суд исковое заявление о прекращении права на эти земельные участки. Ответственность за своевременное выявление и принятие мер по нецелевому использованию земельных участков возлагается на органы Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете.

Лицам, получившим право аренды сельскохозяйственных угодий через открытый электронный конкурс, не потребуется подтверждение хокима.

После возмещения в полном объёме компенсации, установленной законодательством, могут быть изъяты земельные участки или их части, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования или аренды для общественных нужд с компенсацией.

Законы вступят в силу после подписания президентом в указанный в них срок.